Asamblea aprueba reforma para que CEFAFA fabrique medicamentos

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa reformó, con 58 votos, la Ley de Creación del Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada (CEFAFA) a fin que esta fabrique, adquiera y comercialice insumos y productos farmacéuticos a través de sus propios laboratorios y droguerías.

Según dijo el oficialismo, de esta manera, la institución podrá ampliar su capacidad de respuesta ante las necesidades médicas de los miembros de la Fuerza Armada, tanto activos como en condición de retiro. Según se informó, con esto se garantizará una atención médica para los más de 26,000 soldados en servicio y más de 30,000 jubilados que forman parte del sistema de salud militar.

Durante la discusión de la propuesta en la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, explicó a los legisladores que, en el contexto de la colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), varios soldados han resultado heridos, lo que hace indispensable una atención sanitaria en condiciones óptimas para su recuperación.

Monroy mencionó que el CEFAFA desempeña un papel crucial en este proceso, proporcionando al sistema de sanidad militar el apoyo necesario en cuanto a medicamentos, equipos e instalaciones adecuadas.

El funcionario expresó que la ley actual limita brindar este apoyo a los miembros de la Fuerza Armada que requieren atención en su salud, por lo que el CEFAFA necesita adquirir insumos y equipos por su cuenta, para cubrir estas necesidades.

Asimismo, sostuvo que, por medio de la producción y comercialización de sus propios productos farmacéuticos, el CEFAFA podrá fortalecer la atención médica, garantizar disponibilidad de medicamentos y equipos y mejorar la respuesta en emergencias o situaciones especiales.

