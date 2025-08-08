Oficialismo exonera de impuestos a empresas cuya inversión sea de más de $2 mil millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativo aprobó, con 57 votos a favor, la creación del Régimen Especial para Incentivar y Facilitar las Inversiones de Alto Valor en El Salvador para posibilitar el traslado y establecimiento de inversiones o patrimonios de $2 mil millones en adelante para el desarrollo de cualquier actividad económica.

Según el oficialismo, esto se hace con el propósito de incrementar la productividad, generar empleos y promover la exportación de bienes y servicios. Se consideraría como una inversión cuando una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, aporte para la creación de una empresa; adquiera propiedades en el país con fines económicos; o efectúe la compra de bienes como maquinaria, materia prima o productos para un negocio.

También aplicaría en el caso de las entidades financieras que otorguen préstamos a personas o empresas salvadoreñas para que puedan hacer nuevas inversiones en actividades productivas; o cuando se usen derechos como marcas, patentes o conocimientos técnicos en actividades económicas.

La normativa consideraría también como inversionistas a los salvadoreños radicados en el exterior por más de un año ininterrumpido, que trasladen sus inversiones de alto valor al país, o si una empresa ya existente cambia su sede de operación para traerla desde el extranjero a El Salvador.

Entre los beneficios para los inversionistas destacan el no pagar el Impuesto sobre la Renta (ISR) por las ganancias que obtengan de sus nuevas inversiones de alto valor; no aplicarían retenciones de renta, salvo en sueldos mensuales menores o iguales a $100,000, que sí llevan retención. Además, no cancelarían impuestos por comprar propiedades que sean utilizadas para sus actividades económicas; ni impuestos municipales sobre el valor de sus bienes, ni por importar maquinaria, equipos y materiales necesarios para sus negocios.

La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, cuestionó en el pleno la exoneración de impuestos a aquellos que sí pueden pagarlo. “Me queda claro que no se cobrarán impuestos a quienes tengan la capacidad de pagarlos, (…) me queda claro también que es una política injusta que quienes pueden ganar miles de dólares no paguen impuestos que sí estarían pagando en sus países de origen».

Claudia Ortiz enfatizó que no se opone a que las empresas se instalen e inviertan en el país, pero estas empresas deben pagar impuestos, tal y como lo hacen todos los salvadoreños. “La pobreza está aumentando y por más que ustedes digan, prometan y aseguren que no, la forma en la que están llevando la economía del país no está diseñada para los salvadoreños, para la gente que lucha todos los días por salir adelante. Le están quitando impuestos a la gente que los pueden pagar, mejor quítenle impuesto a la comida y a las medicinas”, destacó Ortiz.

Ortiz votó en contra de la propuesta de un régimen especial para facilitar y promover el establecimiento de personal para atraer inversión en El Salvador.

El oficialismo expuso que en el país no existe ninguna empresa que tenga un patrimonio de ese monto o que llegue a la mitad y, por ende, “no implica un sacrificio fiscal para las finanzas públicas”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...