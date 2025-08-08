Apócrifo teorema, un encuentro misterioso con la poesía 

Compartir

Los versos y el canto cómplices de la velada

Por: Iván Escobar

«La mentira puede disfrazarse de poesía, pero al final del libro todo sale a la luz, dejando al descubierto en el poema lo que realmente es», autor Anónimo. Esta frase antecede al poema «Apostema», escrito por los Martha Arias y José Roberto Ramírez, texto con el cual cierran el poemario «Apócrifo teorema», de Roel María Cattebeke, el cual se presentó la tarde de este lunes 4 de agosto 2025, en una tarde cultural.

La velada comenzó en medio de la tarde entre el café, la plática, un par de bocadillos, la degustación del pancito dulce y los tamalitos de elote, así como la fraternidad y la amistad entre poetas y escritores nacionales, muchos de ellos de la Asociación Cultural Kuscatan, amigos y otros invitados especiales. La compañera poeta Martha Arias convocó a esta presentación, a través de su editorial EDIMAR.

Según se explicó durante la actividad, el libro tiene su origen en un viaje que ella realizó a Paraguay, donde encontró la inspiración y, sobre todo, el acompañamiento de algunos sucesos que dieron oportunidad al poemario que hoy se ha presentado en San Salvador, y que tanto Roberto como Martha compartieron que son de un autor paraguayo cuyo nombre es Roel María.

La historia del libro, comentó la editora de EDIMAR, comienza con un viaje que ella realizó y en el cual a través de su convivencia con otra colega de la nación suramericana evidenció algunas experiencias un tanto inciertas y misteriosas, que se relatan en un apartado inicial del libro titulado como «Nota editorial», ahí se lee el epígrafe de Fernando Pessoa que dice: «el poeta es un fingidor».

A partir de allí Martha hace un relato amplio del viaje, de cómo ella tuvo un encuentro con la muerte al estar en un vela donde impresionantemente estaba el cadáver a la vista todos, una tradición en esa zona del territorio suramericano; así como la experiencia terrorífica de encontrarse una tarántula en la habitación donde ella se quedaba, el mensaje abrumador de un cuidador de su casa aquí en Sonsonate, que le informó que había encontrado un gato engusanado, y el viaje incierto y perturbador que experimentó de regreso a El Salvador donde incluso dice que coincidentemente se encontró con unas jóvenes, una de ellas la abrazó en el aeropuerto y ella se preocupó por algo que pudieran meterle en sus bolsillos o maletas, y situación de las autoridades migratorias al detener a una pareja sospechosa, y se hacían llamar Roel y María, coincidentemente.

Todas estas situaciones le dieron vida a este escrito que antecede el poemario de un autor que, según ella, estuvo presente en una velada de las cuales participó en su viaje a Paraguay y al regresar solo recibió un sobre en el aeropuerto en el cual el poeta y músico le daba los textos que fueron analizados en un viaje como ya decíamos abrumador para la editora y que hoy desencadenan en el libro «Apócrifo teorema».

El canto se sumó a la velada cultural

Las interpretaciones de los cantautores mexicanos Francisco Palacios, Francisco Saucedo y Miguel Pineda pusieron el toque musical a la tarde, que se desencadenó en un recital que recorrió la declamación, los versos libres y rebeldes, la voz contestataria de los tiempos, y abrió espacio al amor, a la amistad y administración humana.

Con este encuentro manifestó Martha Arias, se cumple la función del arte y la cultura, de no solo es entretener, sino, también, poner a prueba la imaginación, la creatividad, y el sentimiento transformador a través de la poesía, en este caso.

¿Es un poemario más?

La interrogante surge a partir de lo que encuentra uno en los versos del poema: «Apostema», donde expresan sus autores: «Este nombre es tibia cal y sal / emanada de pétreos silencios y absurdas negaciones», en estas palabras, tanto Martha cómo Roberto nos advierten algo.

Y añaden en el mismo poema, más adelante: «Por eso, / no debe ser tan absurdo / develar el germen de la idea / oculta junto al zumbido del tiempo». Es aquí, donde se concluye que la pluma de ambos poetas ha dado paso a la creación, al libro y no solo de forma, sino de contenido.

La poeta Martha nos confirma: «Roel María Cattebeke no existe como persona real». Sí, así como lo lee, impacta, pero nos añade su explicación: «El autor del libro es un heterónimo creado por José Roberto Ramírez y yo. La crónica que incluí en el libro es una mezcla de ficción y realidad. Los poemas fueron creados por nosotros dos, estructurados con versos alternados al azar de poemas nuestros que ya teníamos elaborados», detalla.

Por ello, podemos entender que el poema que cierra el libro «Apostema», ellos mismos aclaran al pie de página que en literatura y filosofía el término puede referirse a una desviación o separación de la norma o la verdad.

Con esta creación los poetas presentan en pleno siglo XXI, una creación única en su género y que nos permite ir a la poesía pura, quizá como cuando leemos un poeta anónimo o un seudónimo, pero «Apócrifo teorema», rebasa esa línea de creación y misterio, y nos deja un libro único en su género.

Con esta aclaración, que según los autores se iba a dar en el evento, pero no hubo las condiciones y el ambiente se tornó más en el intercambio, permitió al final dejar el misterio y la expectativa en cada lector del libro.

EDIMAR es una editorial alternativa, de la poeta Martha Arias, y que está trabajando en la difusión de las letras nacionales. El apoyo editorial de Ramírez hace que cada una de sus obras lleve una cualidad importante y permite opciones de lecturas variadas a las audiencias.

En este libro su portada es una obra gráfica del artista Óscar Vásquez, un artista plástico salvadoreño de amplia trayectoria.

El libro puede adquirir a través de la poeta Martha Arias.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...