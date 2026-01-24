Veinte años de paz, un pueblo valiente

Compartir

Lucho Diverso

XXI

La vida te encuentra desarmado a la mitad de otra historia

Heredas tradiciones cantos estigmas la pobreza entre las manos

Tienes una Patria al otro lado del Atlántico un mar extenso

Con toda la historia olvidada por los siglos sin memoria

Un día decides tu destino en esta Patria

No queda otra eres parte del pasado o el presente

Un huracán envuelve en pacto irreverente la causa revolucionaria

No logras todo apenas vives diferente

No ocultas la sonrisa del futuro

Ganamos tan poco que seguimos siendo pobres

Alegres pobres más alegres con un signo complaciente

Y a pesar de todo no oculto la alegría

El Salvador mi pueblo pequeña Patria

Legión de primavera sangre mía.

XXII

Veinte años jurábamos acabar con el capitalismo depredador

Veinte años después nos abstenemos de maldecir nuestro destino

Veinte años antes los enemigos juraban asesinarnos por pedacitos

Veinte años después nos reunimos a charlar sobre los diversos caminos

La historia es extraña con su alma expuesta bajo un mural

Un día amanecemos adorando el sol de la paz con armonía

Al siguiente lloramos como viejas sobre pedazos de cerámica

Cuando los valientes lloran es por que algo se pierde en la distancia

Veinte años han pasado en silencio de las armas

Cada quien tiene ahora un sitio con la historia

Adiós signos de triunfo irreversible sin ira sin tristeza

Vibrante por las calles les recuerdo

Mis hermanos y hermanas del combate

Por siempre les recuerdo signo alegre

XXIII

Héroes o villanos somos bajo una palabra ideológica

La Historia reclama su sitio sin estigmas

Probamos con nuestras vidas: exilios, prisiones, muertes

Resurrecciones, abrazos, besos, balazos, adioses, funerales

La historia combate entre un viejo y un nuevo ejército

Re-escribir la historia significa abandonar un apellido

La sociedad soporta en cada paso un patíbulo final

A prueba el futuro un calendario sin Golpe de Estado

Nuestra poesía responde al reclamo

Anotar con la humildad social

Desde nuestro reducto municipal

Debemos provocar mucha risa al final

Pequeños seres inofensivos y poetas

Un Acuerdo esperado: Un Nuevo Mural

Me gusta esto: Me gusta Cargando...