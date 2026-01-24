Veinte años de paz, un pueblo valiente

Lucho Diverso
XXI
La vida te encuentra desarmado a la mitad de otra historia
Heredas tradiciones cantos estigmas la pobreza entre las manos
Tienes una Patria al otro lado del Atlántico un mar extenso
Con toda la historia olvidada por los siglos sin memoria
Un día decides tu destino en esta Patria
No queda otra eres parte del pasado o el presente
Un huracán envuelve en pacto irreverente la causa revolucionaria
No logras todo apenas vives diferente
No ocultas la sonrisa del futuro
Ganamos tan poco que seguimos siendo pobres
Alegres pobres más alegres con un signo complaciente
Y a pesar de todo no oculto la alegría
El Salvador mi pueblo pequeña Patria
Legión de primavera sangre mía.
XXII
Veinte años jurábamos acabar con el capitalismo depredador
Veinte años después nos abstenemos de maldecir nuestro destino
Veinte años antes los enemigos juraban asesinarnos por pedacitos
Veinte años después nos reunimos a charlar sobre los diversos caminos
La historia es extraña con su alma expuesta bajo un mural
Un día amanecemos adorando el sol de la paz con armonía
Al siguiente lloramos como viejas sobre pedazos de cerámica
Cuando los valientes lloran es por que algo se pierde en la distancia
Veinte años han pasado en silencio de las armas
Cada quien tiene ahora un sitio con la historia
Adiós signos de triunfo irreversible sin ira sin tristeza
Vibrante por las calles les recuerdo
Mis hermanos y hermanas del combate
Por siempre les recuerdo signo alegre
XXIII
Héroes o villanos somos bajo una palabra ideológica
La Historia reclama su sitio sin estigmas
Probamos con nuestras vidas: exilios, prisiones, muertes
Resurrecciones, abrazos, besos, balazos, adioses, funerales
La historia combate entre un viejo y un nuevo ejército
Re-escribir la historia significa abandonar un apellido
La sociedad soporta en cada paso un patíbulo final
A prueba el futuro un calendario sin Golpe de Estado
Nuestra poesía responde al reclamo
Anotar con la humildad social
Desde nuestro reducto municipal
Debemos provocar mucha risa al final
Pequeños seres inofensivos y poetas
Un Acuerdo esperado: Un Nuevo Mural
Debe estar conectado para enviar un comentario.