Claudia Ortiz reta al oficialismo a que “Tengan valor y convoquen a una Constituyente”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, instó al oficialismo a convocar a una Asamblea Constituyente, si es que “tienen el valor” para que el pueblo verifique si es la voluntad popular reformar la Constitución de la República.

Así, este jueves, la diputada Ortiz dijo ante los medios de comunicación que no se ha escuchado a la población sobre las reformas constitucionales, donde se avala la reelección presidencial indefinida, se extiende el periodo presidencial a 6 años y se elimina la segunda vuelta electoral.

“En 1982, los salvadoreños fueron a elecciones y, de hecho, fue una votación masiva donde se eligió la Asamblea Constituyente. El pueblo es el soberano y estos diputados de la bancada de Nuevas Ideas han usurpado el poder del soberano, el poder del pueblo para definir cuáles son los límites del gobierno, cuáles son los límites en tiempo y en la forma de elección”, dijo Ortiz.

A juicio de la legisladora, estas reformas “son una violación grave a la Constitución y a la soberanía, porque además de la patanada de aprobarlo con dispensa de trámite en unas horas, solo enseñaron un par de constancias, así a ojo de buen cubero, de la publicación en el Diario Oficial, que ni siquiera está disponible públicamente hoy por hoy. Además de todo eso, han tocado unas normas que sólo pueden tocarse a través de una Asamblea Constituyente”.

“Yo le digo al oficialismo, tengan valor y convoquen una Constituyente para que el pueblo realmente verifique que esta es la voluntad popular. Yo sé de mucha gente, ya hemos hablado con mucha gente, que este punto los está haciendo reconsiderar su apoyo al proyecto oficialista, porque la gente no ha votado para que haya una perpetuación en el poder, ni para que haya estos abusos de la ley y de la Constitución”, puntualizó la legisladora.

