Dar a la Caridad

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Liam Gleeson

Sería agradable si todos devolviéramos algo,

Preferiblemente a todos aquellos que carecen de ello.

Como los sin hogar, los hambrientos, los deprimidos y los afligidos,

Cuando se comprendan completamente sus situaciones, todo será creído.

No importa si la cantidad es demasiado grande o demasiado pequeña,

Hará una diferencia real para todos ellos.

Si se obtuviera una sola moneda de cada persona,

Una cantidad enorme siempre ayudaría mucho.

Por favor, busquen en lo más profundo de sus bolsillos para que nosotros,

Podamos obtener lo más posible para la caridad.

Recuerden que estamos sirviendo las necesidades de los demás,

Como algunos niños pequeños y madres jóvenes.



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