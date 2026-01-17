Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Compartir

Lucho Diverso

XIX

Ahora todo es diferente nada escrito todo nuevo

Ni estigmas autoritarios ni vestigios represivos

Nos encuentra la vida responsable de nuestros actos

Ciudadanos somos la historia en nuestras manos

Ahora podremos ser comunistas en el mejor estilo

Un auto de lujo, trabajo para todos, un yate en el Espino

Ahora podremos ser capitalistas de la mejor escuela

Harvard, Chicago Boys, aspirantes oligarcas

En democracia todo es posible

Si hay menos oligarcas habrá más ricos

Quiero ser como ellos

Donaré mi salario al más pobre

Lo demás al hospital

Y seré feliz con lo que sobre

XX

De las tinieblas represivas a la democracia complaciente

Pocos saben qué hacer con la democracia rampante

Preocupados por el día se olvidan del nuevo status

Libertad es encontrarse y discutir la dirección del estatuto

Es participar y compartir las empresas del futuro

Socios capitalistas pertenecer al comunismo

Miembros comunistas multiplicar el capital

Individuo versus Estado, liberal al final.

La vida es algo más que un reclamo

Después de hacerlo aún te queda algo

El sabor del vino la victoria sin olvido

Ciudadano soy en democracia

Mi signo es la poesía

Humilde canto canción sencilla.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...