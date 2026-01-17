Página de inicio » Suplemento Tres Mil | 3000 » Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Redacción Nacionales 16 enero, 2026

Lucho Diverso

XIX

Ahora todo es diferente nada escrito todo nuevo

Ni estigmas autoritarios ni vestigios represivos

Nos encuentra la vida responsable de nuestros actos

Ciudadanos somos la historia en nuestras manos

 

Ahora podremos ser comunistas en el mejor estilo

Un auto de lujo, trabajo para todos, un yate en el Espino

Ahora podremos ser capitalistas de la mejor escuela

Harvard, Chicago Boys, aspirantes oligarcas

 

En democracia todo es posible

Si hay menos oligarcas habrá más ricos

Quiero ser como ellos

 

Donaré mi salario al más pobre

Lo demás al hospital

Y seré feliz con lo que sobre

 

XX

De las tinieblas represivas a la democracia complaciente

Pocos saben qué hacer con la democracia rampante

Preocupados por el día se olvidan del nuevo status

Libertad es encontrarse y discutir la dirección del estatuto

 

Es participar y compartir las empresas del futuro

Socios capitalistas pertenecer al comunismo

Miembros comunistas multiplicar el capital

Individuo versus Estado, liberal al final.

 

La vida es algo más que un reclamo

Después de hacerlo aún te queda algo

El sabor del vino la victoria sin olvido

 

Ciudadano soy en democracia

Mi signo es la poesía

Humilde canto canción sencilla.

