Veinte años de paz, un pueblo de valientes

Lucho Diverso
XIX
Ahora todo es diferente nada escrito todo nuevo
Ni estigmas autoritarios ni vestigios represivos
Nos encuentra la vida responsable de nuestros actos
Ciudadanos somos la historia en nuestras manos
Ahora podremos ser comunistas en el mejor estilo
Un auto de lujo, trabajo para todos, un yate en el Espino
Ahora podremos ser capitalistas de la mejor escuela
Harvard, Chicago Boys, aspirantes oligarcas
En democracia todo es posible
Si hay menos oligarcas habrá más ricos
Quiero ser como ellos
Donaré mi salario al más pobre
Lo demás al hospital
Y seré feliz con lo que sobre
XX
De las tinieblas represivas a la democracia complaciente
Pocos saben qué hacer con la democracia rampante
Preocupados por el día se olvidan del nuevo status
Libertad es encontrarse y discutir la dirección del estatuto
Es participar y compartir las empresas del futuro
Socios capitalistas pertenecer al comunismo
Miembros comunistas multiplicar el capital
Individuo versus Estado, liberal al final.
La vida es algo más que un reclamo
Después de hacerlo aún te queda algo
El sabor del vino la victoria sin olvido
Ciudadano soy en democracia
Mi signo es la poesía
Humilde canto canción sencilla.
