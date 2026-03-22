Padre Gutiérrez enfatiza que El Señor invita a vivir una verdadera resurrección interior

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Anthony Gutiérrez reflexionó en la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador que El Señor viene a resucitar a su pueblo.

En el evangelio de este domingo se trató sobre el relato de la resurrección de Lázaro, narrado en el Evangelio de San Juan; muestra a Jesús llegando a Betania después de que su amigo llevaba cuatro días en el sepulcro. Ante el dolor de Marta y María, Jesús proclama: “Yo soy la resurrección y la vida”, y, tras orar al padre, ordena: “¡Lázaro, sal fuera!”. Lázaro sale vivo, aún envuelto en vendas, y este signo revela el poder de Cristo sobre la muerte.

“La palabra de hoy no quiere hablar solo de una muerte física, sino también tocar algo más real y cercano, esas zonas de nuestra vida donde ya no hay vida”, dijo el padre. A la vez, señaló que existen muchos sepulcros en la vida cristiana algunos que no están a simple vista.

“El sepulcro del resentimiento que no soltamos, el sepulcro de una vida espiritual apagada, el sepulcro de una fe que se convirtió en una costumbre, el sepulcro del pecado que se ha vuelto normal”, dijo Gutiérrez.

El evangelio llama a decir algo importante, destacó el padre: “Jesús está al frente de la tumba de un amigo cercano de él, Lázaro, y con un gesto nada discreto, sino que él, lo siente, lo mueve, lo empuja, grita con una fuerza y autoridad, -Lázaro sal afuera-. Ese grito que el Señor pronuncia, atraviesa la misma muerte y hoy atraviesa también nuestro corazón, porque Lázaro no solo es un personaje, Lázaro también somos cada uno de nosotros”.

A la puerta de la Semana Santa, el padre llamó a que no se debe llegar como espectadores sino como hombres y mujeres que están experimentando una vida nueva.

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