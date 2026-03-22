Detienen a policía que disparó contra un conductor en San Martín

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó sobre la detención de uno de sus agentes luego de disparar a un microbús cuando se disputaba la vía en San Martín, Salvador Este.

A través de las redes sociales, la institución policial informó la detención de Javier Enrique Escobar García, un cabo de la institución destacado en la División Central de Investigaciones, responsable de disparar a un conductor de un microbús con el que se disputaba la vía.

La persona lesionada fue trasladada hacia un centro médico por Comandos de Salvamento; los disparos sucedieron a la altura de la oreja, según se informó en los grupos de accidentes de tránsito.

El hecho ocurrió en la noche del viernes en la Carretera de Oro, distrito de San Martín, San Salvador Este. Tras cometer el hecho, el cabo huyó del lugar; las investigaciones arrojaron que ubicaron el vehículo en su vivienda en Cojutepeque, Cuscatlán. Sin embargo, él no se encontraba en el lugar.

La mañana de este sábado, el agente policial, según dijo la misma PNC, se habría entregado en una delegación de Cojutepeque. “Ya fue destituido, además enfrentará el respectivo proceso judicial. No permitiremos policías que vayan en contra de la protección de la vida, el respeto e integridad a nuestra población”, comentó la corporación policial en sus redes sociales.

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