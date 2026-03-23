Irán niega mantener diálogo con EEUU y califica a esa afirmación como “absurda”

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TEHERÁN/Xinhua

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán negó el lunes estar negociando con Estados Unidos, informó la agencia oficial de noticias IRNA del país, revirtiendo la afirmación anterior del presidente estadounidense Donald Trump de que Washington había alcanzado «puntos importantes de acuerdo» con Irán y que estaba en contacto con «una persona de alto nivel».

Países amigos enviaron recientemente mensajes a Irán indicando el deseo de Washington de iniciar conversaciones para poner fin a la guerra, pero Irán no ha respondido, informó IRNA, que citó al canciller iraní, Esmaeil Baghaei.

Baghaei mencionó que la postura de Teherán sobre el estrecho de Ormuz, así como sus condiciones para poner fin a la guerra, no han cambiado, agregó IRNA

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, también negó la afirmación en la red social X, y señaló que «no se han celebrado negociaciones» con Washington.

Mientras tanto, varios medios de comunicación citaron a Ebrahim Rezaei, portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, quien afirmó que las conversaciones con Estados Unidos carecen de sentido en las condiciones actuales.

Trump dijo horas antes que ordenó un aplazamiento de cinco días de los ataques previstos contra centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes ante lo que describió como «conversaciones muy buenas y productivas» sostenidas durante los dos últimos días con el objetivo de aliviar las tensiones en Medio Oriente.

Reuters, que citó a funcionarios israelíes, informó posteriormente que Estados Unidos está negociando con Ghalibaf y que ambas partes podrían celebrar conversaciones en Islamabad, Pakistán, esta misma semana.

Estos acontecimientos tuvieron lugar en medio de una creciente tensión regional luego de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron el 28 de febrero. Irán y sus aliados regionales respondieron con ataques contra intereses israelíes y estadounidenses en todo Medio Oriente.

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