Dramaturgia salvadoreña será la protagonista en el Acto 3 del Teatro Luis Poma

Habrá una exposición colectiva de grabado, una muestra que reflexiona sobre la imagen de la mujer en las plataformas mediáticas, esta tendrá su inauguración este 13 de agosto de 2025. También, habrá una exposición de fotografía colectiva para celebrar la fotografía y analizar el contexto desde la historia y el presente con un enfoque ciudadano.

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fundación Poma y el Teatro Luis Poma anunciaron el Acto 3 de la Temporada 2025 con 6 espectáculos teatrales, 3 de ellos estrenos y 3 exposiciones que componen el cierre de la temporada 2025 del Poma.

El programa artístico de Fundación Poma presentó su cartelera que comenzará el 21 de agosto con “Epifanía de reinas”, una innovadora adaptación de la obra de Shakespeare, y finaliza el 16 de noviembre con el estreno de “Cronémica de dos vidas”, una obra de dramaturgia salvadoreña.

Este último acto de la Temporada 2025 incluye dos producciones del Teatro Luis Poma y Fundación Poma, tres obras invitadas escritas por dramaturgos salvadoreños y otro espectáculo de la escena española. Comedia, drama, crítica social y ciencia ficción.

El director artístico del Teatro Luis Poma, Roberto Salomón, dijo que “en este año en que, a través de la Bienal de Dramaturgia, premiaremos la escritura teatral local, nos es grato presentar ante el público tres obras escritas y producidas en El Salvador, además de las obras clásicas y contemporáneas internacionales programadas. Queremos apostarle tanto a la innovación como a lo clásico”.

La directora ejecutiva de Fundación Poma, Juanita Zelaya de Müller, señaló que la Temporada 2025 del Teatro Luis Poma “nos ha llenado de muchas satisfacciones como Fundación. Esta ha sido una de las temporadas con más espectáculos, lo que nos ha permitido ser una plataforma de proyección para más artistas, todos ellos con variadas formas de hacer teatro.

Óscar Guardado y Paolo Salinas, actores de “Nada/Dura/Siempre” de la Bocha Teatro hablaron sobre estos estrenos.

“Es un espectáculo dramaturgia de Oscar Guardado, Paolo Salinas y Nati Salinas en una coproducción de la Bocha Teatro y metafórica y es un espectáculo que sobre todo es una oda (poema lírico de tono elevado que generalmente alaba o glorifica algo o alguien) un homenaje al teatro donde tenemos un pretexto que es contar que el fin del mundo ha sucedido y hay dos seres que intentan uno salvarlo y el otro dejarlo muerto como está”, comentó Óscar Guardado.

Paolo Salinas avisó que se trata de una obra “que tiene bastantes sorpresas, giros y momentos inesperados”, por lo que hizo una invitación a acompañarlos en las funciones.

El acto 3 de la temporada 2025 arranca con “Epifanía de Reinas”, del 21 al 31 de agosto; continúa del 11 al 14 de septiembre con “Inventario de Pérdidas” de Santiago Nogales. También, del 25 al 28 de septiembre “Nada/Dura/Siempre” de la Bocha Teatro. Luego del 9 al 12 de octubre “Hacer el Amor en el Refugio Atómico” de Álvaro Menen Desleal. Continúa del 23 de octubre al 2 de noviembre “Toc Toc” de Laurent Baffie. Del 13 al 16 de noviembre se presentará “Cronémica de dos vidas” para finalizar con el Acto 3 de la Temporada 2025.

A partir del 22 de octubre se tendrá una exposición y mural desde el feminismo especulativo. Consiste en construir utopías de ciencia ficción botánica, desde la alianza de la naturaleza y los cuerpos feminizados junto a las especulaciones feministas para construir mejores futuros, y devolverle al cuerpo lo que las violencias le han robado: la capacidad de soñar.

Las entradas para todos los espectáculos oscilan entre los $10.00 y los $15.00, y están a la venta en www.teatroluispoma.com y en la boletería física del teatro, ubicada en Metrocentro 10ª etapa.

