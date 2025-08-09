VAMOS pide inconstitucionalidad de reformas a la Constitución

Compartir

La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, presentó este viernes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas a la Constitución de la República sobre reelección presidencial indefinida.

La legisladora planteó que “decir que -la democracia está muerta- puede nada más generar pesimismo y la sensación de que ya no hay nada que hacer”. “Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad para que se declaren inconstitucional las reformas que se hicieron a la Constitución de la República para autorizar la reelección presidencial indefinida”.

Es de recordar que el pasado 31 de julio, el oficialismo aprobó y ratificó las reformas a la Constitución para extender el periodo presidencial a 6 años, eliminar la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y que la reelección presidencial sea indefinida.

“Hemos venido a presentar algo que es un derecho, pero, también, es un deber. Nuestra Constitución manda que cuando el orden constitucional se rompe, el pueblo puede hacer uso de sus derechos. Uno de ellos es la insurrección y una forma de insurrección es así, contestar con los recursos legales necesarios, como este, para que se restablezca el orden constitucional”, dijo la legisladora, Claudia Ortiz.

En el documento, la legisladora señala que la demanda se funda en vicios de forma en el proceso de reforma constitucional y otros de contenido por reconocimiento de que ciertos preceptos constitucionales cuya reforma se pretende “son de naturaleza pétrea, es decir, intangibles frente a reformas o interpretaciones que alteren la forma de gobierno, sistema republicano y alternabilidad en la presidencia”.

La opositora sostuvo que es momento en que los ciudadanos puedan hacer las cosas “que corresponde”. “El orden constitucional de El Salvador se ha roto y es obligación de todos y tomamos muy en serio esa obligación, presentando esta demanda de inconstitucionalidad”.

Ortiz sostuvo que presenta la demanda de inconstitucionalidad porque “creemos que el país merece que se restablezca el orden constitucional y merecemos también que nuestra forma de gobierno proteja los derechos de la ciudadanía, proteja los derechos a elecciones libres, a elecciones justas, proteja los derechos de la gente a poder tener opciones, muchas opciones para elegir gobernantes, y nos quieren hacer creer que solo hay una opción y eso no es cierto”.

Nuevas Ideas aprobó y ratificó en menos de 12 horas y con dispensa de trámite, reformas la Carta Magna. Estás reformas han sido catalogadas como un golpe a la democracia por organizaciones nacionales e internacionales. Incluso la iglesia católica le ha pedido a la Asamblea que reconsidere esa decisión porque cambia significativamente el sistema democrático en El Salvador.

