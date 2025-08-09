Estadounidense Ben Shelton se corona en Masters 1000 de Toronto

Compartir

Toronto, Canadá/Prensa Latina

Ben Shelton festeja este viernes su primer cetro en un torneo Masters 1000, gracias a la victoria conseguida al filo de la medianoche de jueves para viernes en la tradicional lid organizada en esta ciudad canadiense.

Triunfo por 2-1 (6-7, 6-4, 7-6) en la final ante el ruso Karen Khachanov certificó su título en Toronto, donde venció a cuatro jugadores ubicados en el Top-20 de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP): el italiano Flavio Cobolli (17), el australiano Alex de Miñaur (8), su compatriota Taylor Fritz (4) y el propio Khachanov (16)

El tenista estadounidense se quitó la espina que llevaba clavada hasta ahora, tras sobreponerse a un primer set adverso 6-7 ante Khachanov, digno rival en la calurosa noche norteña.

Quienes siempre le reconocieron los virtuosos destellos de elevada calidad y esperaban ansiosos por verle concretar un gran triunfo, quedaron satisfechos en Toronto con la remontada de Shelton ante su oponente eslavo.

En el segundo parcial ninguno de los dos tenistas cedió un ápice hasta la igualdad 4-4 en el marcador, momento en el cual el de Atlanta demostró que ha dejado atrás -al menos en Toronto- aquel jugador que fallaba casi siempre cuando las cosas no iban de cara: le rompió el servicio a Khachanov para tomar la delantera y confirmar el empate con su saque (6-4).

La tercera manga volvió a deleitar a la afición presente, con restos y reveses de gran factura por parte de ambos contendientes, que mantuvo la igualdad en el tanteador hasta llegar al tie-break, segundo de esta gran final, donde ya Khachanov no consiguió responder y Shelton alzaba ruidoso los brazos con definitivo 7-6.

El raquetista de 22 años aseguró de paso su ascenso al sexto lugar del ranking mundial y enfila ahora la recta final de preparación rumbo al cuarto Grand Slam de la temporada, el Abierto de Estados Unidos: Nueva York le espera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...