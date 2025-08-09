Programación de la jornada quinta del fútbol mayor en El Salvador

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
La jornada quinta del torneo de apertura del fútbol mayor de El Salvador arrancará con la moral baja en al menos dos equipos: El Águila y Hércules que sufrieron sendas derrotas de los equipos chapines y hondureños, respectivamente. Solo el Alianza viene de empatar a 0 con un equipo guatemalteco, pero tampoco significa mucho.
La quinta jornada arranca este sábado 9 de agosto, con tres partidos:
Inter FA enfrentará al CD Platense, a las 16 horas.
Alianza enfrentará al Isidro Metapán, a las 19 horas.
Municipal Limeño al CD FAS, 19 horas.
Partidos del domingo 10 de agosto
Cacahuatique enfrentará a Luis Ángel Firpo, a las 15 horas.
Zacateoluca jugará contra El Hércules, a las 15 horas.
Fuerte San Francisco enfrentará al Águila, a las 15 horas.
Tabla Acumulada
CD FAS, con 10 puntos
Luis Ángel Firpo, con 10 puntos
Águila, con 7 puntos
Alianza, con 6 puntos
CD Cacahuatique, con 6 puntos
Fuerte San Francisco, con 5 puntos
Municipal Limeño, con 4 puntos
Isidro Metapán, con 4 puntos
Zacatecoluca, con 3 puntos
Platense, con 2 puntos
Inter FA, con 2 puntos
Hércules, con 2 puntos