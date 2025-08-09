Página de inicio » Deportes » Programación de la jornada quinta del fútbol mayor en El Salvador

Programación de la jornada quinta del fútbol mayor en El Salvador

Administraador 9 agosto, 2025 Deportes Comentarios desactivados en Programación de la jornada quinta del fútbol mayor en El Salvador 236 Vistas

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino

La jornada quinta del torneo de apertura del fútbol mayor de El Salvador arrancará con la moral baja en al menos dos equipos: El Águila y Hércules que sufrieron sendas derrotas de los equipos chapines y hondureños, respectivamente. Solo el Alianza viene de empatar a 0 con un equipo guatemalteco, pero tampoco significa mucho.

La quinta jornada arranca este sábado 9 de agosto, con tres partidos:

Inter FA enfrentará al CD Platense, a las 16 horas.

Alianza enfrentará al Isidro Metapán, a las 19 horas.

Municipal Limeño al CD FAS, 19 horas.

Partidos del domingo 10 de agosto

Cacahuatique enfrentará a Luis Ángel Firpo, a las 15 horas.

Zacateoluca jugará contra El Hércules, a las 15 horas.

Fuerte San Francisco enfrentará al Águila, a las 15 horas.

Tabla Acumulada

CD FAS, con 10 puntos

Luis Ángel Firpo, con 10 puntos

Águila, con 7 puntos

Alianza, con 6 puntos

CD Cacahuatique, con 6 puntos

Fuerte San Francisco, con 5 puntos

Municipal Limeño, con 4 puntos

Isidro Metapán, con 4 puntos

Zacatecoluca, con 3 puntos

Platense, con 2 puntos

Inter FA, con 2 puntos

Hércules, con 2 puntos

