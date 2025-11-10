El Firpo cumplió y derrota al FAS

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

El partido más llamativo de la vigésima primera jornada del fútbol mayor de El Salvador, sin lugar a dudas fue entre Luis Ángel Firpo y FAS. Este partido, para algunos es otro clásico oriente-occidente, y se lo llevó Firpo al golear 3 a 0 a los tigrillos del FAS.

Con este triunfo, Luis Ángel Firpo consolida el primer lugar de la tabla de posiciones.

Otros equipos ganadores y sumaron de a tres fueron Fuerte San Francisco, el Club Deportivo Platense que les asestó cuatro goles al Hércules, y el Águila que se impuso al Cacahuatique 2 a 1.

El campeón Alianza que está pasando por bache de buen fútbol y efectividad apenas consiguió el empate a un gol con el Platense. Repartieron puntos también Inter FA y Municipal Limeño. Estos fueron los resultados.

Partidos sábado 8 de noviembre:

Luis Ángel Firpo 3 FAS 0

Isidro Metapán 1 Fuerte San Francisco 2

Inter FA 1 Municipal Limeño 1

Partidos domingo 9 de noviembre:

CD Platense 4 Hércules 0

Cacahuatique 1 Águila 2

Alianza FC 1 Zacatecoluca 1

Tabla de Posiciones

Luis Ángel Firpo, con 49 puntos

CD FAS, con 41 puntos

Alianza, con 41 puntos

Isidro Metapán, con 33 puntos

Águila con 31 puntos

Cacahuatique, con 27 puntos

Municipal Limeño, con 25

Platense, con 24 puntos

Fuerte San Francisco, con 20 puntos

Hércules, con 17 puntos

Inter FA, con 16 puntos

Zacatecoluca FC, con 15 puntos

Goleadores

Juan Argueta, CD Cacahuatique, 11 goles

Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles

José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles

Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles

Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles

Emerson Rivas, Platense 8 goles

