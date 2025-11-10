El Firpo cumplió y derrota al FAS

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
El partido más llamativo de la vigésima primera jornada del fútbol mayor de El Salvador, sin lugar a dudas fue entre Luis Ángel Firpo y FAS. Este partido, para algunos es otro clásico oriente-occidente, y se lo llevó Firpo al golear 3 a 0 a los tigrillos del FAS.
Con este triunfo, Luis Ángel Firpo consolida el primer lugar de la tabla de posiciones.
Otros equipos ganadores y sumaron de a tres fueron Fuerte San Francisco, el Club Deportivo Platense que les asestó cuatro goles al Hércules, y el Águila que se impuso al Cacahuatique 2 a 1.
El campeón Alianza que está pasando por bache de buen fútbol y efectividad apenas consiguió el empate a un gol con el Platense. Repartieron puntos también Inter FA y Municipal Limeño. Estos fueron los resultados.
Partidos sábado 8 de noviembre:
Luis Ángel Firpo 3 FAS 0
Isidro Metapán 1 Fuerte San Francisco 2
Inter FA 1 Municipal Limeño 1
Partidos domingo 9 de noviembre:
CD Platense 4 Hércules 0
Cacahuatique 1 Águila 2
Alianza FC 1 Zacatecoluca 1
Tabla de Posiciones
Luis Ángel Firpo, con 49 puntos
CD FAS, con 41 puntos
Alianza, con 41 puntos
Isidro Metapán, con 33 puntos
Águila con 31 puntos
Cacahuatique, con 27 puntos
Municipal Limeño, con 25
Platense, con 24 puntos
Fuerte San Francisco, con 20 puntos
Hércules, con 17 puntos
Inter FA, con 16 puntos
Zacatecoluca FC, con 15 puntos
Goleadores
Juan Argueta, CD Cacahuatique, 11 goles
Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles
José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles
Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles
Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles
Emerson Rivas, Platense 8 goles