Al menos 249 guatemaltecos detenidos en Alligator Alcatraz, EEUU

Ciudad de Guatemala/

Prensa Latina

Al menos 249 guatemaltecos se encuentran recluidos en el centro de detención Alligator Alcatraz en Florida, Estados Unidos, a la espera de ser deportados, según informó este viernes aquí el Gobierno.

La Cónsul General de este país en Miami efectuó una visita de protección consular a la prisión, en la cual le notificaron esa cifra, subrayó mediante un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) chapín.

Los administradores del centro permitieron entrevistar a 37 connacionales, que no era el número de personas de las que tenía datos el Consulado originalmente, explicó.

Ello, acotó, para conocer de cerca su situación, así como brindarles asistencia, protección y orientación durante su proceso migratorio.

Los guatemaltecos con los que se conversó indicaron que llevan pocos días en el centro de detención, y que pudieron comunicarse con familiares y abogados. La mayoría de ellos fueron detenidos por su situación migratoria irregular, remarcó el texto de la Cancillería.

La Cónsul General solicitó poder desarrollar otra visita en los próximos días para conversar con los otros, para lo cual se tuvo una respuesta positiva de regresar, amplió.

El propósito es llevar a cabo visitas con mayor frecuencia, enfatizó el organismo del Estado.

El Minex, a través del Consulado General de Guatemala en Miami, continuará manteniendo comunicación con las autoridades y dando seguimiento al proceso migratorio de los connacionales, aseguró.

Adelantó a inicios de este mes la gestión para que se les permitiera la visita a ese centro penitenciario en busca de identificar, entrevistar y conocer de cerca la situación y circunstancias de los chapines detenidos.

Al respecto, indicó también que, hasta ese momento, se ratificó la nacionalidad guatemalteca de 14 personas allí resguardadas —todos hombres, mayores de edad—.

Políticos, líderes religiosos y organizaciones defensoras de los derechos humanos critican la nueva prisión, rodeada de humedales infestados de caimanes, con los migrantes en jaulas, soportando temperaturas extremas, entre otras situaciones.

