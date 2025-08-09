Trump anuncia reunión con Putin el 15 de agosto en Alaska

Washington/Prensa Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que la reunión con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, será el próximo 15 de agosto en Alaska.

Trump publicó la confirmación del día y lugar del encuentro en redes sociales poco después de haber informado en la propia jornada que Putin y él se verían «muy pronto» para hablar sobre el fin de la guerra en Ucrania.

Al dirigirse a los periodistas en la Casa Blanca, comentó que compartiría más detalles sobre los esfuerzos de su administración para lograr ese pacto y apuntó: “Mi instinto me dice que tenemos una oportunidad de lograr la paz”.

El mandatario cambió un tanto el tono luego de días de últimatum y amenazas de nuevas sanciones a Rusia si Putin no alcanzaba un alto el fuego en “10 o 12 días” con Ucrania, un tiempo de gracia que concluye este viernes.

Trump habló con los reporteros al recibir en la mansión ejecutiva al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y al primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, donde ambos dignatarios firmaron una histórica declaración conjunta de paz tras décadas de conflicto. Los dos visitantes también rubricaron acuerdos económicos bilaterales con Estados Unidos.

