El Firpo a defender el liderato contra el FAS

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los partidos de la jornada 21 del Apertura del fútbol de la Primera División de El Salvador se desarrollarán a partir de este sábado. Uno de los encuentros más llamativos de esta jornada será el encuentro entre Luis Ángel Firpo y FAS. El primero, porque buscará mantener el liderato, mientras que el segundo por acercarse a la primera posición y alejarse del Alianza que está en la tercera posición.

Para algunos, el encuentro entre los toros del Firpo y los tigrillos del FAS es un clásico oriente-occidente. A continuación, la programación completa.

Parridos sábado 8 de noviembre:

Luis Ángel Firpo contra FAS, a las 19 horas

Isidro Metapán contra Fuerte San Francisco, a las 19 horas

Inter FA contra Municipal Limeño, 19 horas.

Partidos domingo 9 de noviembre:

CD Platense contra Hércules, a las 15 horas

Cacahuatique contra Águila, a las 15 horas

Alianza FC contra Zacatecoluca, a las 17 horas.

Tabla de Posiciones

Luis Ángel Firpo, con 46 puntos

CD FAS, con 41 puntos

Alianza, con 40 puntos

Isidro Metapán, con 33 puntos

Águila con 29 puntos

Cacahuatique, con 27 puntos

Municipal Limeño, con 24

Platense, con 23 puntos

Fuerte San Francisco, con 17 puntos

Hércules, con 17 puntos

Inter FA, con 15 puntos

Zacatecoluca FC, con 14 puntos

Goleadores

Juan Argueta, CD Cacahuatique, 11 goles

11 goles Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles

9 goles José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles

9 goles Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles

8 goles Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles

8 goles Emerson Rivas, Platense 8 goles

