Página de inicio » Deportes » El Firpo a defender el liderato contra el FAS

El Firpo a defender el liderato contra el FAS

Administraador 8 noviembre, 2025 Deportes Comentarios desactivados en El Firpo a defender el liderato contra el FAS 289 Vistas

Compartir
        

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los partidos de la jornada 21 del Apertura del fútbol de la Primera División de El Salvador se desarrollarán a partir de este sábado. Uno de los encuentros más llamativos de esta jornada será el encuentro entre Luis Ángel Firpo y FAS. El primero, porque buscará mantener el liderato, mientras que el segundo por acercarse a la primera posición y alejarse del Alianza que está en la tercera posición.

Para algunos, el encuentro entre los toros del Firpo y los tigrillos del FAS es un clásico oriente-occidente. A continuación, la programación completa.

Parridos sábado 8 de noviembre:

Luis Ángel Firpo contra FAS, a las 19 horas

Isidro Metapán contra Fuerte San Francisco, a las 19 horas

Inter FA contra Municipal Limeño, 19 horas.

Partidos domingo 9 de noviembre:

CD Platense contra Hércules, a las 15 horas

Fuerte San Francisco 0 CD Platense 0.

Cacahuatique contra Águila, a las 15 horas

Alianza FC contra Zacatecoluca, a las 17 horas.

Tabla de Posiciones

  • Luis Ángel Firpo, con 46 puntos
  • CD FAS, con 41 puntos
  • Alianza, con 40 puntos
  • Isidro Metapán, con 33 puntos
  • Águila con 29 puntos
  • Cacahuatique, con 27 puntos
  • Municipal Limeño, con 24
  • Platense, con 23 puntos
  • Fuerte San Francisco, con 17 puntos
  • Hércules, con 17 puntos
  • Inter FA, con 15 puntos
  • Zacatecoluca FC, con 14 puntos

Goleadores

  • Juan Argueta, CD Cacahuatique,      11 goles
  • Jomal Williams, Isidro Metapán,        9 goles
  • José Erik Correa, Municipal Limeño,  9 goles
  • Rafael Tejada, CD FAS,                          8 goles
  • Elías Gumero, L A Firpo,                        8 goles
  • Emerson Rivas, Platense                        8 goles

Tags

Ver también

Oro para El Salvador en Copa Panamericana de Gimnasia Artística

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino En el segundo y último día de competencias El Salvador conquistó dos …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.