El Firpo a defender el liderato contra el FAS

Redacción Deportes
@DiarioCoLatino
Los partidos de la jornada 21 del Apertura del fútbol de la Primera División de El Salvador se desarrollarán a partir de este sábado. Uno de los encuentros más llamativos de esta jornada será el encuentro entre Luis Ángel Firpo y FAS. El primero, porque buscará mantener el liderato, mientras que el segundo por acercarse a la primera posición y alejarse del Alianza que está en la tercera posición.
Para algunos, el encuentro entre los toros del Firpo y los tigrillos del FAS es un clásico oriente-occidente. A continuación, la programación completa.
Parridos sábado 8 de noviembre:
Luis Ángel Firpo contra FAS, a las 19 horas
Isidro Metapán contra Fuerte San Francisco, a las 19 horas
Inter FA contra Municipal Limeño, 19 horas.
Partidos domingo 9 de noviembre:
CD Platense contra Hércules, a las 15 horas
Fuerte San Francisco 0 CD Platense 0.
Cacahuatique contra Águila, a las 15 horas
Alianza FC contra Zacatecoluca, a las 17 horas.
Tabla de Posiciones
- Luis Ángel Firpo, con 46 puntos
- CD FAS, con 41 puntos
- Alianza, con 40 puntos
- Isidro Metapán, con 33 puntos
- Águila con 29 puntos
- Cacahuatique, con 27 puntos
- Municipal Limeño, con 24
- Platense, con 23 puntos
- Fuerte San Francisco, con 17 puntos
- Hércules, con 17 puntos
- Inter FA, con 15 puntos
- Zacatecoluca FC, con 14 puntos
Goleadores
- Juan Argueta, CD Cacahuatique, 11 goles
- Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles
- José Erik Correa, Municipal Limeño, 9 goles
- Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles
- Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles
- Emerson Rivas, Platense 8 goles