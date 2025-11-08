Oro para El Salvador en Copa Panamericana de Gimnasia Artística

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el segundo y último día de competencias El Salvador conquistó dos medallas de oro y tres de plata en la Copa Panamericana Infantil y Juvenil de Gimnasia Artística El Salvador 2025, que se lleva a cabo en el Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.

Salvador Alejandro Quiala, conquistó la primera presea dorada del día al lograr 10.300 puntos, adueñándose del oro en la competencia de arzones, categoría UP 12-14 años.

En esta competencia el segundo lugar fue para el guatemalteco Diego Gálvez con la presea de plata, tras una calificación de 9.55 y en el tercer lugar se ubicó el costarricense Graham Reynosa al finalizar con 9.350.

Quiala también ganó presea de plata al lograr 10.600 puntos en barras paralelas, categoría 12-14 años.

En la rama femenina, la ganadora fue Andrea Sofía del Valle quien obtuvo calificación de 12.150 en la final de suelo, categoría UP 11-12 años, y conquistó la segunda medalla de oro de la jornada matutina.

Emocionada Andrea dijo “me siento feliz y orgullosa de este oro, me esforcé mucho para poder lograr esta medalla. La música en mi rutina de piso fue de la película de Mary Poppins de 1964. Hice movimientos, saltos y fui muy expresiva”.

La plata en esta categoría fue para la guatemalteca Sophia Oliva, quien aseguró la plata con puntaje de 11.950, y el bronce lo ganó la dominicana Dinely Raynov con 11.750.

“Es mi primera copa panamericana y me siento orgullosa de mis logros. También me sentí super feliz de competir aquí en mi país y dedico la medalla a Dios”, expresó la atleta.

Además, señaló que han trabajado muy fuerte todo el año para llegar a un resultado panamericano y lo que ayudó a Andrea a obtener la medalla fue la limpieza con la que trabajó y la amplitud de los saltos.

La expresión artística fue importante, por lo que creen que el nivel fue más alto que el último evento panamericano”, explicó Wendy de Águila, directora técnica de la rama femenina de gimnasia.

Por su parte, Fiorella Hernández mantuvo activo el festejo para la delegación salvadoreña al ganar la presea dorada en la competencia de salto, categoría 9-10 años, con 12.450 puntos. En esta prueba, la guatemalteca María Ximena Orozco (12.400) y la venezolana Ainhoa Ramos (12.400) se quedaron con el oro y el bronce, respectivamente.

Fabiola Montes también aportó medalla de plata a El Salvador al obtener 13.150 puntos que le aseguraron el segundo lugar en salto, categoría 11-12 años.

En esta misma prueba, la salvadoreña Valentina Monterrosa también obtuvo 13.150 puntos y ganó plata. El metal dorado quedó en manos de la trinitense Yandy Stafford con 13.350.

La Copa Panamericana Infantil y Juvenil de Gimnasia Artística cerraba esta tarde con las finales de barras asimétricas y barra de equilibrio en las diferentes categorías.

La competencia continental reúne a más de 100 jóvenes talentos de América y es uno de los eventos más importantes y esperados en el calendario juvenil de la gimnasia artística, además de consolidarse como una plataforma para el desarrollo de futuras estrellas de este deporte.

Finalizada la Copa Panamericana, las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Gimnasia estarán listas para comenzar el campamento internacional, enfocado al intercambio técnico y formativo entre entrenadores y gimnastas participantes, el cual se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre.

