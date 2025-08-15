Ernesto Muyshondt es evaluado por médico y descarta posible tumor

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, dijo durante el juicio que enfrenta por supuesta negociación con pandillas, que fue evaluado por un médico y descarta que se trate de un tumor en su cuerpo, esto luego de informar que padecía de uno y que se le negaba la asistencia médica.

Muyshondt confirmó que fue evaluado por un médico, luego de detectar la aparición de una masa en su cuerpo. Según el diagnóstico preliminar, se descartó la presencia de un posible tumor. Informó que se le realizará una ultrasonografía.

El exedil solicitó al juzgado, al inicio del juicio que se le permitiera una visita de Medicina Legal para ser evaluado física y mentalmente.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador instaló la audiencia contra Ernesto Muyshondt y otros cuatro imputados, incluido Benito Lara, ex diputado del FMLN y ex ministro de Seguridad, quienes son acusados por presuntas negociaciones con pandillas a cambio de votos en 2014-2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) los señala de los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. Es de recordar que este proceso judicial inició en 2020, cuando el ministerio público fiscal presentó el requerimiento donde acusó que Muyshondt y los otros imputados habrían ofrecido dádivas a las principales pandillas del país a cambio de apoyo electoral.

La FGR sostiene que los procesados se reunieron con las pandillas para ofrecerles y entregarles dinero y prometieron otros beneficios en caso de ganar las elecciones. Estas presuntas negociaciones fueron para las elecciones presidenciales de 2014 y las legislativas y concejos municipales de 2015.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, pero Muyshondt se presentó de forma virtual, ya que se encuentra recluido en el Centro Penal de Ilopango. Muyshondt lleva 4 años de prisión tras ser acusado de diversos delitos como incumplimiento de deberes, retención de cuotas laborales entre otros, estos, los lleva en otro proceso judicial.

En la audiencia, en la fase de incidentes, Muyshondt reveló que en la cárcel ha sido torturado, secuestrado y se le ha negado la atención médica.

“Les pido que Medicina Legal me evalúe física y mentalmente, porque fui enviado a un hospital psiquiátrico donde fui torturado durante 15 meses sin orden médica, sin orden judicial y sin avisar al tribunal”, finalizó Muyshondt.

La audiencia es contra Ernesto Muyshondt; el ex ministro de Seguridad, Benito Lara; el exministro Arístides Valencia; el periodista Paolo Lüers (ambos ausentes) y otros ex funcionarios, acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

El ministerio público fiscal solicitó que Benito Lara fuese detenido durante el resto del proceso judicial. Mientras que su abogado pidió mantener la medida cautelar vigente, destacando que el exministro ha asistido a todas las diligencias. El tribunal deliberó y rechazó la solicitud fiscal por falta de justificación.

El abogado defensor de Arístides Valencia, Jaime Ortega, cuestionó la acusación fiscal y aseguró que la FGR no tiene pruebas para sostenerla.

“Los delitos que está acusando a mi representado, la fiscalía no va a poder sostener ninguno de ellos, en virtud de que, con los que pretende determinar esos delitos serán con los testigos criteriados; sin embargo, consideramos que esos testigos no determinan ni día específico, ni lugar, ni hora de las supuestas reuniones que tuvo mi representado”, comentó Ortega.

“Lo dijimos desde un principio, desde la audiencia inicial, que la fiscalía adolecía de esa situación, de determinar exactamente día, hora y lugar específico donde se dieron esa reunión y qué o cuál fue el resultado de la misma. Situación que la fiscalía no va a poder probar en este juicio”.

Para este viernes 15 de agosto, se tiene previsto el inicio del desfile de los testigos. “Con el desfile de uno de ellos vamos a contrainterrogar, a realizarle el contra examen como lo es la oportunidad de la defensa, vamos a desacreditar y vamos a determinar el tipo de persona que es y vamos a pedir que se ordene la captura de esta persona”, señaló Jaime Ortega, ya que el testigo criteriado es pandillero.

