Bukele quiere estas elecciones todas para él y el fraude está montado

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El fundador del partido político Cambio Total y analista político, Ronal Umaña, manifestó que las elecciones de 2027 el presidente de la República Nayib Bukele las quiere todas para él y por ello ha trabajado en reformar la Constitución, es decir, ganar los diputados de la Asamblea Legislativa, alcaldías y especialmente la presidencia.

Umaña, quien se define como social cristiano, indicó que Bukele quiere una constitución de la República hecha por él y a su medida, ganar la Asamblea Legislativa para convertirla en constituyente y hacer una nueva Constitución, en la cual pueda dejar establecido que la presidencia a lo mejor sea hereditaria, o que la religión oficial en El Salvador sea la musulmana, y será prohibido ser cristiano, o cualquier cosa que al mandatario se le ocurra.

“Bukele va por todo el paquete en las próximas elecciones, hay que estar conscientes de que el fraude está montado y para eso tiene ese Tribunal Supremo Electoral (TSE). Hoy dejaron estos tres diputados de oposición, en la próxima pueden dejar unos dos o cuatro solo para mantener un poco la farsa, aunque desde ya estamos claros que eso es un fraude total en 2027”, aseguró Umaña.

El analista recordó cómo en las elecciones pasadas aparecieron papeletas planchadas, sin ningún doblez, y cómo los diputados de Nuevas Ideas están en la Asamblea Legislativa con esos votos, por lo cual son cargos ilegales e ilegítimos; sin embargo, en los comicios de 2027 será diferente, más técnico y seguramente con voto digital, no van a dejar que haya papeletas de prueba porque la “exhibida” que tuvieron en las elecciones anteriores fue fuerte y dura.

“Me imagino que se va a llegar a una pantalla y apretar un botón, así vas a votar, hoy no van a dejar que haya papeletas de prueba, esas elecciones van a ser un fraude, el fraude está hecho, el TSE ya lo hizo, de eso que no nos quepa la menor duda”, manifestó durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

A criterio de Umaña, en las elecciones de 2027 nadie debería competir para alcaldes, diputados ni presidente, que solo Nuevas Ideas se inscriba y dejarlo solo en la contienda, sin embargo, la posición del partido Cambio Total es que toda la oposición debe reunirse, hablar y decidir qué hacer en conjunto para esos comicios.

Consideró que una de las estrategias puede ser llevar un candidato de consenso entre todos los partidos de oposición, para poderle explicar en esa campaña a la sociedad lo que está pasando. A sabiendas que se va a perder, pero sería una forma de dar a conocer la tiranía que se vive en el país.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...