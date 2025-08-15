Salvadoreños conmemorarán su vida, su legado y amor por los pobres

Compartir

A 108 años del natalicio de San Romero. Con este aniversario se continúa la tradición de preservar la palabra de Mons. Romero, quien representa una voz de esperanza para las comunidades y sectores que en pleno siglo XXI siguen padeciendo y viviendo la exclusión y la marginación.

Iván Escobar

Colaborador

La comunidad católica, colectivos sociales y culturales celebrarán el 108 aniversario del natalicio de San Oscar Arnulfo Romero, pastor y mártir salvadoreño, que nació en Ciudad Barrios, San Miguel, el 15 de agosto de 1917.

Mons. Romero fue asesinado por sectores radicales de derecha el 24 de marzo de 1980, cuando celebraba una misa en la capilla del Hospitalito Divina Providencia, en San Salvador, era el arzobispo de San Salvador y una voz crítica contra toda violación a los derechos de los salvadoreños.

La conmemoración de este aniversario se extenderá el fin de semana con una actividad organizada por “Encuentro Romeriano” colectivo de la sociedad civil que mantiene un estudio de la obra y pensamiento de Mons. Romero, así como actividades de carácter cultural.

Con este aniversario se continúa la tradición de preservar la palabra de Mons. Romero, quien representa una voz de esperanza para las comunidades y sectores que en pleno siglo XXI siguen padeciendo y viviendo la exclusión y la marginación. Así mismo, es un símbolo de denuncia contra toda violación a los derechos humanos de los salvadoreños.

En la Catedral Metropolitana de San Salvador se han programado diversas actividades en conjunto con la Comunidad de la Cripta que domingo a domingo mantienen viva la voz del pastor mártir. Mons. Romero fue beatificado el 25 de mayo de 2015, por el Papa Francisco, y el 14 de octubre de 2018, fue declarado primer santo salvadoreño reconocido por la iglesia católica.

En Catedral tendrán lugar la mayor parte de actividades, específicamente en la Cripta, donde comenzarán a las 8:30 de la mañana con la oración de bienvenida, seguido de las mañanitas dedicadas a la virgen María y a San Romero, tomando en cuenta que este 15 se celebra el día de la Asunción de la Virgen María, fecha que coincide con el natalicio. En estas jornadas se tendrá espacio de expresión artística, lectura de poemas y testimonios, así como habrá dos ponencias, una por la mañana y lo otra en la tarde.

A las 3 de la tarde se celebrará la eucaristía, y a las cuatro de la tarde la tradicional partida de pastel de cumpleaños, el cual se compartirá con todos los feligreses asistentes, informaron los representantes de la comunidad de la Cripta.

Sábado jornada conmemorativa en la UCA

El día sábado, las jornadas se llevarán a cabo en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en el auditorio Elba y Celina, a partir de las 12 del mediodía, con la mesa común arranca la celebración, seguido del acto ecuménico, el cual estará a cargo del reverendo Mario Luna, de la Iglesia Ecuménica Reformada.

Posteriormente, se llevará a cabo la reflexión central, la cual estará a cargo del teólogo de la Liberación, Juan José Tamayo. Y cerrará a las 4 de la tarde con un concierto en el que participaran Ensamble Yolocamba I-ta, Andares y el cantautor salvadoreño Dimas Castellón.

Esta jornada, es organizada por Encuentro Romeriano y la Iglesia Luterana Salvadoreña, con apoyo de Convergencia Religiosa de Guatemala y la UCA.

