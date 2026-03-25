Iglesia católica sugiere reformas tributarias, apoyo al agro, no a la minería y liberar a inocentes

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, consideró que las enseñanzas del Santo Romero “no pueden quedar en el pasado”; por ello, es necesario actualizar su pensamiento. Alas consideró necesario derogar la Ley de Minería, y que se reforme el sistema tributario para que este no sea regresivo con la población.

Estas peticiones las realizó en la homilía de la Santa Misa que en Catedral se desarrolló este martes 24 de marzo, en el contexto del 46 aniversario del martirio de Monseñor Romero: “quiero expresar la necesidad de actualizar su pensamiento no solo en teoría sino en la práctica”.

Alas habló sobre temas de realidad nacional que aquejan a la población, como las miles de personas inocentes detenidas, el alto costo de la vida, el sistema tributario y las pensiones.

“Reconocemos como un gran logro en nuestro país la supresión de la violencia, que hizo tanto mal a nuestro pueblo; gracias a Dios ha sido superado, pero abogamos, como lo hemos hecho siempre, por los inocentes que todavía están en prisión para que se les administre pronto la Justicia, dándoles la libertad a la que siempre han tenido derecho”, declaró Alas.

Es de recordar que con el régimen de excepción se ha capturado a miles de personas que nada tienen que ver con pandillas. Incluso, el mismo Gobierno lo ha reconocido.

El segundo tema fue el de la minería, aprobada por el gobierno de Bukele hace más de un año; la iglesia señaló que la explotación minera se ha “detenido”. “Expresamos nuestro beneplácito por haberse detenido el proyecto de explotación minera; sin embargo, pedimos la derogación de la Ley de Minería”.

Alas sostuvo que “desde el descubrimiento de nuestras tierras hemos sufrido el saqueo de nuestros metales preciosos y ahora, con el uso del cianuro y las nuevas tecnologías, la amenaza de las transnacionales explotadoras es letal para el medioambiente y de gran daño para la sociedad”. “No es posible que se le castigue así a este nuevo noble pueblo”, añadió Escobar Alas.

También, destacó que es importante que se dé un apoyo al agro: “es necesario el apoyo con la tecnología y maquinaria agrícola que debe estar al alcance de los campesinos. Incluso es de desear que tengamos una agricultura subsidiada”. En el mismo tema, indicó que es necesario promulgar una ley alimentaria que asegure una vida digna.

También hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en el sistema de pensiones, para ofrecer “pensiones dignas y vitalicias”, para el sector formal e informal. También instó a tener un nuevo sistema tributario, ya que el actual es regresivo e impide el progreso económico de los trabajadores.

“Los impuestos siempre han estado cargados contra el pobre, impidiendo el desarrollo de este y el desarrollo del pueblo, este es el momento de cambiar ese sistema nefasto; tal es el caso del impuesto del IVA, es un impuesto indirecto que lo termina pagando el pueblo, conviene que se restablezca el impuesto al patrimonio, como lo teníamos antes (derogado en 1994) para que los que más tienen paguen más, favoreciendo al más pobre”, enfatizó.

Escobar Alas habla de la misión de Romero

El líder religioso sostuvo que, como lo decía el padre Ignacio Ellacuría, “es difícil hablar de Romero sin hablar del pueblo y del pueblo de Dios”. Esto, a juicio de Alas, es innegable dado que para Monseñor Romero “el pueblo constituía parte de su misión sacerdotal, él mismo lo dijo en una de sus homilías”.

“Y vaya que Monseñor Romero vivió ese servicio al pueblo de manera heroica, y con esto no hago la experiencia solo al martirio, sino a su entrega en el cumplimiento de su labor sacerdotal”, comentó Alas, quien aclaró que Romero no tuvo tiempo para el cansancio ni para el desánimo.

Alas expuso que la primera llamada de Romero al sacerdocio fue en su infancia, pues cuando tenía apenas 12 años entró en el Seminario para ponerse al servicio de Dios y de los hombres. “Romero demolió el pecado con su denuncia y anunció el Reino de Dios con sus homilías y escritos; por lo cual, después de ordenado sacerdote en Roma, el 4 de abril de 1942 regresó al país a desempeñar su ministerio como párroco”.

En 1970 se convierte en obispo auxiliar de la arquidiócesis de San Salvador; cuatro años más tarde, es nombrado obispo de Santiago de María. “La misión, evangelización y catequesis, fueron puntos centrales de la vida de Romero. Él pensaba que las misiones era una forma de ayudar al cambio social y a la dignificación de las personas, pues el alcoholismo, la prostitución, la promiscuidad, entre otros, eran flagelos extendidos entre la gente y él estaba convencido de que, en las misiones, la evangelización y la catequesis podían hacer del viejo Adán otro Cristo”, comentó Alas.

En 1977 a Romero lo nombran como arzobispo de San Salvador y no olvidó su misión, sino al contrario la intensificó luego de la muerte de su amigo Rutilio Grande.

“La evangelización de Monseñor Romero cambió, comprendió que evangelio no podía ser neutral ante el sufrimiento humano y por eso, con urgencia, denunció los asesinatos, defendió a los campesinos, acompañó a las madres que lloraban a sus hijos y proclamó desde el púlpito, lo que muchos tenían miedo de decir”, comentó Escobar Alas.

El líder religioso sostuvo que la evangelización de Romero cooperó con la promoción humana, “nos enseñó que no puede ir de otra manera, sino promoviendo y defendiendo su dignidad y su derecho”.

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