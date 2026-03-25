‘Cosechando Sonrisas’ impulsa a más de 1,500 mujeres agricultoras en la seguridad alimentaria

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Saúl Méndez

@DiarioCoLatino / Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ondina Ramos, coordinadora del programa ‘Cosechando Sonrisas’, destacó el papel fundamental de las mujeres en el sector agrícola y su rol como jefas de hogar. La iniciativa, orientada a capacitar a comunidades vulnerables en agricultura urbana y seguridad alimentaria, también pone el foco en cómo la inseguridad alimentaria afecta de manera desproporcionada a las mujeres.

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2023, de los más de seis millones de habitantes en El Salvador, 3.3 millones son mujeres. De los más de dos millones de hogares, 862 mil tienen jefatura femenina. En el área rural, las mujeres representan más de la mitad de la población y cerca de 230 mil hogares rurales están encabezados por ellas.

Los datos también indican que el país cuenta con 279 mil productores agropecuarios, de los cuales aproximadamente 40 mil son mujeres. De ese total, 10 mil son propietarias de tierras, mientras que 30 mil trabajan en parcelas arrendadas o prestadas.

“Las mujeres sí quieren cultivar. Quieren producir, emprender y transformar su realidad. Y lo hacen con disciplina, organizándose, dividiendo su tiempo y aprovechando cada oportunidad para salir adelante”, afirmó Ramos, ingeniera en alimentos.

“Desde 2018 hasta hoy hemos formado a más de 1,500 mujeres que se han convertido en agricultoras y emprendedoras gracias a sus cultivos. Mujeres que hoy no solo producen alimentos, sino también esperanza para sus familias y sus comunidades”, agregó.

Ramos explicó que el programa ‘Cosechando Sonrisas’ nació como una iniciativa dirigida tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, han sido ellas quienes han marcado una presencia significativa por su constancia y determinación.

De acuerdo con la EHPM, la mayoría de las mujeres rurales se dedica a cultivos de subsistencia, crianza de aves o cerdos y al procesamiento artesanal de alimentos.

No obstante, las productoras rurales enfrentan mayores barreras para acceder a crédito y asistencia técnica, y pocas figuran como titulares legales de la tierra.

Ante este panorama, Ramos subrayó que la sostenibilidad debe ser una prioridad. “Les enseñamos a obtener sus propias semillas, porque los insumos agrícolas son costosos. Una libra de semilla puede llegar a costar hasta 400 dólares. Si dejamos que una planta produzca semilla, podemos volver a sembrarla sin depender del mercado”, explicó.

“Sabemos que no existe suficiente apoyo institucional para los pequeños productores, por eso hemos decidido asumir la iniciativa como ciudadanos”, sostuvo.

En el país se contabilizan 517,717 hogares en condición de pobreza, de los cuales 228,275 tienen jefatura femenina. En pobreza extrema se registran 182,249 hogares, y 75,026 están encabezados por mujeres.

Esto significa que tres de cada diez hogares rurales pobres están bajo la responsabilidad de una mujer, con ingresos familiares que en promedio no superan los 400 dólares mensuales, frente a más de 700 dólares en los hogares urbanos. Además, unas 160 mil mujeres rurales dependen de remesas como principal fuente de ingreso.

“Muchas son jefas de hogar, mujeres valientes que cada día luchan por sacar adelante a sus hijos. A pesar de las múltiples responsabilidades, del cansancio y del poco tiempo para ellas mismas, siempre encuentran un espacio para aprender, crecer y superarse”, expresó.

El programa también impulsa la agricultura urbana sostenible. “Estamos trabajando en la transformación de San Salvador Centro, llevando programas de apoyo comunitario y haciendo presencia en Ayutuxtepeque, Mejicanos, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y San Salvador”, detalló Ramos.

“Soy de la capital y sueño con un país donde todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollarnos y salir adelante. Quiero seguir sembrando oportunidades, porque cuando una mujer avanza, avanza toda una familia”, afirmó.

“Creo firmemente que las mujeres tenemos la capacidad de liderar, de incidir y de generar cambios reales en nuestras comunidades”, concluyó.

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