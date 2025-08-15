Bukele ha nombrado a una militar como Ministra de Educación, y lo ha hecho de la forma más simbólica y provocadora posible

Bukele ha nombrado a una militar como Ministra de Educación, y lo ha hecho de la forma más simbólica y provocadora posible: con uniforme militar, en un acto oficial, frente a las banderas nacionales. No es una casualidad, es un mensaje contundente y cargado de intención política.

Por David Alfaro

¿Educación o adoctrinamiento? ¿Pedagogía o disciplina castrense? El hecho de que una figura militar asuma el control del sistema educativo y que se presente públicamente en uniforme no solo rompe con la tradición civil del cargo, sino que además revive las sombras del pasado autoritario que muchos creían superado.

Este gesto es más que una provocación: es una declaración de poder. Sugiere que la educación, en lugar de ser un espacio para el pensamiento crítico, la creatividad y el debate plural, podría transformarse en un aparato de control y obediencia, con lógicas jerárquicas propias del cuartel.

La verdadera misión de esta funcionaria, aunque no se diga abiertamente, parece estar más alineada con la imposición de disciplina que con la promoción del conocimiento. ¿Está el gobierno militarizando la educación? ¿Es este el primer paso hacia un modelo autoritario disfrazado de orden?

El uniforme no es sólo una prenda: es el símbolo de una intención política. Y lo que sugiere no es educación, sino alineación, vigilancia y control.

🚩🚩 El nombramiento de una militar como Ministra de Educación, y su juramentación en uniforme, viola el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992.

Estos acuerdos establecieron la desmilitarización del Estado y la exclusión de los militares de funciones civiles, especialmente en áreas clave como la educación. Su presencia con uniforme envía un mensaje claro: el poder militar retoma espacios civiles que debieron quedar vedados tras el conflicto.

No es solo una designación, es una regresión democrática y una advertencia simbólica de que la lógica castrense vuelve a ganar terreno en la vida pública.

