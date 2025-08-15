Cripta canta “Las Mañanitas” a San Óscar Arnulfo Romero

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Este 15 de agosto de 2025, se cumplen 108 años del nacimiento del Santo de América, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. La comunidad de la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador y fieles católicos le cantaron las mañanitas y recordaron sus palabras las cuales siguen vivas.

María Teresa Alfaro Hernández, miembro de la comunidad la cripta, señaló que la jornada de oración y celebración fue en honor a la asunción de la Virgen María y al nacimiento de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien nació hace 108 años.

“Como comunidad estamos muy alegres celebrando esta actividad. Monseñor Romero nos ha ayudado a ir reconociendo cuál es el legado del reino de Dios. Y él cumplió ese legado, hizo lo humanamente posible por vivir el Evangelio, hizo lo humanamente posible por estar al lado de la gente más necesitada, por la gente marginada, por la gente empobrecida”, comentó María Teresa Alfaro.

El profeta nacido en Ciudad Barrios, San Miguel, es un defensor de la vida y es conocido a nivel mundial; su legado continúa en los jóvenes que si bien, no lo conocieron, pero han tomado su mensaje por generaciones.

Alfaro destacó que el mensaje de Romero es importante y medios de comunicación como Diario Co Latino, ha acompañado y difundido el pensamiento de Romero.

Engracia Echeverría, miembro de la Comunidad de la Cripta Monseñor Romero destacó que Monseñor Romero representa a una persona defensora de los pobres, una persona que luchó por la verdad y justicia.

Patricia Campos de Quezada, de nacionalidad costarricense, señaló que Romero ayudó a su pueblo y por el cual sufrió mucho; en su visita a El Salvador ella y un grupo de familiares visitaron la cripta para conocer la cripta y celebrar el natalicio de Romero.

Las actividades de la cripta iniciaron desde las 8 de la mañana con una oración a cargo de la comunidad romeriana y con “las mañanitas” a cargo de la cantante María Auxiliadora Ostorga, “Auxi Ostorga” de 28 años de edad.

“Para mí, es un honor cantar en esta actividad tan importante y figura que nos mueve a todos los salvadoreños. Fue una serenata a Monseñor”, relató Ostorga quien interpretó, “Las Mañanitas”, “En tu día”, “Tres regalos” y un mix de autores salvadoreños que hablan sobre Romero.

