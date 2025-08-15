Karla Trigueros, militar con grado de capitán es la ministra de Educación

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una mujer militar será la nueva ministra de Educación en El Salvador, ese fue el anuncio del presidente de la República, Nayib Bukele, el cual ha generado críticas en redes sociales.

Fue la noche del jueves que el presidente de la República, Nayib Bukele, juramentó a la capitán y doctora Karla Trigueros como nueva ministra de Educación. “Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas”, destacó Bukele en su cuenta de X.

“Su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo”, comentó Bukele.

Julia Evelyn Martínez y Marvin Aguilar en Encuentro con Julio Villagrán, cuestionaron sobre si la decisión de imponer a un militar sería lo más viable para el país.

“No sabemos si el poner a una militar como ministra de Educación lleva una intención de militarizar el sistema educativo”, comentó Aguilar quien añadió que las luchas políticas en El Salvador comienzan cuando se organiza el sistema educativo.

Mientras que Evelyn Martínez, sostuvo que lo que se busca es “crear una nueva realidad”, no solo son nuevas narrativas o grandes relatos, sino que son nuevas realidades que tienen mecanismos para ser construidas, uno de esos mecanismos es la reforma educativa.

Karla Trigueros, nueva ministra de Educación, agradeció el nombramiento “recibo con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como ministra de Educación de nuestro país. Asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo”.

