Prioridad del presupuesto 2026 debe ser Educación, Salud y Agricultura: Francisco Lira

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El diputado de ARENA, Francisco Lira, dijo que el presupuesto general de la nación 2026 debe priorizar la Educación, Salud y la Agricultura, carteras que “han estado abandonadas”, según comentó el legislador.

Es de contextualizar que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el anteproyecto de presupuesto, para que la Asamblea lo estudie y cite a los funcionarios en los tres meses venideros.

A juicio del legislador, “lo que se espera es que entreguen a tiempo el anteproyecto de Presupuesto General de la Nación, en donde el tema de la educación, salud y agricultura “sean prioridad”.

“Son carteras del Estado que actualmente están abandonadas, no tienen los recursos y al final de cuentas, solo mantienen una burbuja de propaganda, donde se menciona que inauguran dos escuelas diarias, pero eso no lo hacen. Pueden ver tantas escuelas que han desmontado su infraestructura y a esta fecha no lo han realizado”, comentó el diputado de oposición en declaraciones a la prensa.

El legislador también espera que el Gobierno evalúe “seriamente” los recursos que se le asignan a los municipios, “porque no es posible que tengan que salir jóvenes a marchar en una calle totalmente abandonada, en charcos, y tengan que suplicarle al gobierno que se la repare, cuando es obligación de este Gobierno a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), que se puedan hacer estas obras”.

El comentario del diputado Lara surge luego que se hiciera viral en redes sociales un video de una marcha protagonizada por estudiantes de un centro escolar en Ahuachapán en una calle de tierra en mal estado. Bukele anunció que pavimentarán la calle y renovarán la escuela.

“Aquí hay un llamado (a) que presenten un presupuesto serio y que no hablen con mentiras, que estén diciendo que es un presupuesto equilibrado y al final de cuentas pasan miles de millones de dólares para poder ajustar el Presupuesto General de la Nación”, dijo Lira, en referencia a los préstamos que se han aprobado este año para ejecutar programas o gasto corriente para el presente ejercicio fiscal.

Para que no se emita deuda para el próximo ejercicio fiscal, Francisco Lira sostuvo que debe haber transparencia y rendición de cuentas de los fondos públicos. Así como eliminar “todos los actos de corrupción que tiene este gobierno”.

En el presente año, hasta el 18 de septiembre de 2025, la Asamblea Legislativa le ha aprobado al Ejecutivo 13 préstamos, por valor de mil 725 millones de dólares, de los cuales 11 han sido ratificados, es decir, mil 585 millones de dólares.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...