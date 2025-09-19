Bukele sustituye presidente de ANDA al colapsar tubería de agua 

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Tras la ruptura en una tubería principal que abastece de agua al Gran San Salvador, a solo pocas horas de que había sido reparada, el presidente de la República, Nayib Bukele, sustituyó al titular de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Jorge Castañeda, y nombró a Dagoberto Arévalo.

El nombramiento del nuevo funcionario de ANDA se dio el 17 de septiembre, un día después que una tubería de 48 pulgadas fue reparada entre la Estación Central y San Ramón, la cual volvió a colapsar pocas horas de haber sido intervenida.

En redes sociales, la población opinó que el gobierno en vez de asumir la responsabilidad, prefirió nombrar a un nuevo presidente de ANDA, ya que el problema no es nuevo, esa tubería tenía años sin mantenimiento, ahora el descuido, la falta de inversión y de planificación ha dejado sin agua a decenas de miles de familias en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

El nuevo presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, confirmó que la tubería fue reparada, sin embargo, 4 horas después colapsó, incluyendo la estructura que la sostiene, prolongando la crisis de desabastecimiento que afecta desde hace varios días a miles de familias, centros escolares, hospitales y comercios.

Esta tubería forma parte del Sistema Zona Norte, responsable de abastecer a numerosas familias del AMSS y La Libertad, quienes hoy deben sobrevivir comprando el vital líquido, pues el plan de contingencia se ha reducido a regalar botellitas de agua en algunas comunidades para que cocinen, se bañen y tomen.

“Estamos trabajando en la rehabilitación del sistema, lo cual puede llevarnos unos días, nuestro objetivo es que la población se vea lo menos afectada posible, en este plan de contingencia vamos a priorizar el abastecimiento en escuelas, hospitales y comunidades más afectadas. De esta manera, damos respuesta a la emergencia y trabajamos para solucionar lo más pronto posible”, agregó el presidente de ANDA.

Los trabajos de reparación de la tubería se han dividido en cinco fases, la primera fase era mover la línea eléctrica para poder ingresar la maquinaria pesada, la grúa y excavadora; la segunda fase fue retirar la tubería y la estructura que la sostenía.

Las fases tres y cuatro serán construir la nueva estructura y montar la tubería de 48 pulgadas, por último probar la tubería y estructura con la planta de bombeo de la Estación Central.

Dagoberto Arévalo es el cuarto presidente de ANDA, en los más de seis años de gobierno de Nayib Bukele.

