ANSP llevará el nombre de “Mauricio Arriaza Chicas”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa reformó, con 57 votos, la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para que la institución lleve el nombre el director general de la Policía Nacional Civil (PNC) Mauricio Arriaza Chicas, quien falleció en septiembre del año pasado tras el accidente aéreo.

El accidente aéreo ocurrió el 8 de septiembre de 2024, donde perdieron la vida nueve personas, incluidas el alto mando de la PNC y Manuel Coto Barrientos, exgerente general de COSAVI. El accidente sucedió cuando el exgerente era trasladado a San Salvador. Entre los fallecidos estuvo el comisionado general, Mauricio Arriaza Chicas.

A petición del Ejecutivo, la Asamblea modificó la Ley Orgánica de la ANSP para que esta institución lleve el nombre del comisionado “en reconocimiento a la trayectoria del ex director y del legado que dejó en materia de seguridad”.

La modificación de la normativa se hizo a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele anunciara, el pasado 15 de septiembre, durante su discurso del Día de la Independencia, que la institución se llamará Academia Nacional de Seguridad Pública “Comisionado General Mauricio Antonio Arriaza Chicas”.

Con esta designación se reconoce el papel del exfuncionario en la transformación de la seguridad del país y mantiene vigente su legado en la formación de las nuevas generaciones de agentes policiales.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el desempeño de Arriaza Chicas y afirmó que con su liderazgo en la corporación policial tuvo “un cambio positivo”.

“Fue una persona que cumplía con todo el perfil y los requisitos necesarios para poner orden, mejorar y organizar a la PNC. Fue un gran ser humano”, expresó el presidente de la Asamblea durante la plenaria donde se aprobó la modificación.

Arriaza Chicas, registrado con el Orden Numérico Institucional (ONI) № 1 de la primera generación policial, dedicó más de tres décadas al servicio de la corporación en distintas áreas operativas y administrativas.

En junio de 2019, fue nombrado director general de la PNC y, en mayo de 2023, fue ascendido a comisionado general.

Durante su gestión, como parte de la política de seguridad de Bukele, se puso en marcha el Plan Control Territorial y se ejecutó el régimen de excepción, medidas respaldadas por el Órgano Legislativo que a juicio del oficialismo “han permitido desarticular a las estructuras criminales, reducir homicidios y posicionar a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental”. Sin embargo, organizaciones sociales han manifestado que dicho régimen ha servido para violentar los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas.

