Asamblea aprueba que ANPS lleve el nombre del ex comisionado Mauricio Arriaza Chicas

A petición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa modificó la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) para que esta institución lleve el nombre del excomisionado general Mauricio Arriaza Chicas “en reconocimiento a la trayectoria del ex director y del legado que dejó en materia de seguridad”.

El accidente aéreo ocurrió el 8 de septiembre de 2024, donde perdieron la vida nueve personas, incluidas el alto mando de la PNC y Manuel Coto Barrientos, exgerente general de COSAVI.  El accidente sucedió cuando el exgerente era trasladado a San Salvador. Entre los fallecidos estuvo el comisionado general, Mauricio Arriaza Chicas.

Con esta designación se reconoce el papel del exfuncionario en la transformación de la seguridad del país y mantiene vigente su legado en la formación de las nuevas generaciones de agentes policiales.

Arriaza Chicas, registrado con el Orden Numérico Institucional (ONI) № 1 de la primera generación policial, dedicó más de tres décadas al servicio de la corporación en distintas áreas operativas y administrativas.  En junio de 2019, fue nombrado director general de la PNC y, en mayo de 2023, fue ascendido a comisionado general.

Arriaza Chicas era parte del tercio de oficiales provenientes de la Fuerza Armada y que se incorporaron a la PNC, otro tercio provenía del FMLN y el otro de la sociedad civil.

