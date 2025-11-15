FGR sigue allanamientos en locales donde se vendían dispositivos hurtados

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las autoridades siguieron este viernes con allanamientos a locales donde reparan teléfonos celulares. La Fiscalía General de la República acusa a comerciantes de vender o desmantelar dispositivos electrónicos hurtados.

“Con el objetivo de continuar desarticulando la estructura dedicada a hurtar teléfonos celulares, este día la FGR coordinó varios allanamientos en distintos locales de Apopa”, informó la institución en sus redes sociales. Es de recordar que el jueves, se realizaron allanamientos en varios locales del Centro Histórico de San Salvador, donde presuntamente se comercializaban dispositivos electrónicos brindando por el Gobierno a los estudiantes o dispositivos hurtados.

El ministerio público fiscal informó que este viernes se allanaron al menos 13 locales comerciales que recibían teléfonos celulares, tablets y otros dispositivos, “obtenidos de manera ilícita y que, luego, eran vendidos”. Según las investigaciones, estos locales utilizan “como fachada” la reparación de aparatos, sin embargo, aseguró la FGR, “son talleres clandestinos en donde desarman los dispositivos que han sido hurtados.

Tanto los dispositivos como los detenidos, serán puestos a la orden de las autoridades en los próximos días, informó la FGR.

Mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) también informó sobre un operativo en diferentes zonas de San Miguel Centro tras conocer información de locales en los que se compran y venden objetos hurtados.

Como resultado, dos personas han sido capturadas, las identificamos como: Ángela Yamileth Osorio Mira, de 37 años de edad a quien se le incautó: 22 celulares 7 tablets, el otro detenido es Jorge Eduardo Ramos Ramírez, de 35 años de edad, a quien se le incautó: 26 teléfonos 3 tablets que el Gobierno entregó a estudiantes.

“Ambos no cuentan con ninguna documentación de la propiedad de los dispositivos. Serán remitidos por el delito de receptación”, informó la PNC.

Sobre el operativo del centro la tarde del jueves, la FGR informó que se trata de una presunta estructura dedicada al hurto de teléfonos celulares en el transporte colectivo. Hasta el momento, los resultados de los registros se encuentran de la siguiente manera: 499 teléfonos celulares, 8 Tablet del Ministerio de Educación (MINED), 3 IPads, 16 Tablets, 6 laptops, 1 computadora y 756 Piezas de teléfono.

