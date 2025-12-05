FGR desarticula estructura que hurtaba por medios informáticos

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves sobre un operativo para desarticular a una presunta estructura que se dedicaba al hurto de dinero por medios informáticos.

La FGR desarrolló el operativo en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), se allanaron las viviendas ubicadas en Jiquilisco, Usulután Oeste, Quezaltepeque, La Libertad Norte, Apopa, San Salvador Oeste y Coatepeque en Santa Ana.

Según las investigaciones de la FGR, los detenidos se hacían pasar por extranjeros y ofrecían bienes o servicios en plataformas de redes sociales. De esta manera, contactaban a sus víctimas y al convencerlas, las engañaban con el objetivo de sustraer dinero de sus cuentas.

En sí, accedían a sus datos bancarios para sustraerles sus ahorros. Por ejemplo, una de las personas afectadas publicó la venta de un vehículo, uno de los acusados la contactó, fingiendo estar fuera del país, pero con interés en comprarlo. Cuando lograron un acuerdo, solicitaron sus datos personales y le enviaron un link para completar la compra. Momentos después, la víctima recibió varias notificaciones de transferencias desde su cuenta bancaria, a otras que no reconocía.

Hasta el momento, se han incautado celulares, computadoras, USB, tarjetas bancarias y documentos, que sustentaran las investigaciones. A todos se les procesa por el delito de hurto por medios informáticos, informó la FGR.

Hurto de vehículo

En otro orden de noticias, la FGR informó que varios sujetos que integraban una estructura dedicada al hurto de vehículos fueron condenados a 17 años de cárcel, por un juzgado.

La estructura, según la FGR, operó durante el 2021 y 2022 en centros comerciales y lugares con afluencia de personas. Las víctimas de estos sujetos eran principalmente propietarios de pickups a quienes seguían y luego les quitaban sus vehículos. Los hurtos ocurrieron en Santa Ana, Ahuachapán, La Libertad y San Salvador.

