GOES pide ratificar préstamos por $61.3 millones para programa rural

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ejecutivo ha pedido a la Asamblea Legislativa ratificar dos préstamos por $61.3 millones para un programa de desarrollo rural, con el cual se pretende mejorar a familias en condición de vulnerabilidad.

En la correspondencia de la sesión plenaria de esta semana, el Ministerio de Hacienda envió dos iniciativas para ratificar préstamos para financiar el “Programa de Desarrollo Económico Sostenible, Inclusivo y Nutricional de las Zonas Rurales (PROGRESAR Rural)”. Ambos fueron aprobados en octubre de este año.

El primero de ellos es un convenio suscrito con el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) por $31.3 millones; el segundo empréstito es con el fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por $30 millones.

Con el proyecto, según el Gobierno, se beneficiarían 74,000 agricultores y familias en condición de vulnerabilidad; se priorizará a productores afectados por las condiciones climáticas y a mujeres lideresas de hogar.

El encargado de ejecutar el programa sería el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y se ejecutaría mediante una estrategia de focalización geográfica, con criterios socioeconómicos, demográficos y ambientales, con el propósito de mejorar los ingresos, fortalecer la resiliencia y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias que residen en zonas rurales.

Con el proyecto, se pretende mejorar los ingresos familiares a través del fortalecimiento de actividades agrícolas y no agrícolas, se les brindará apoyo técnico a los productores, se desarrollarán capacidades y promoción de prácticas sostenibles. Se prevé mejorar la seguridad alimentaría mediante acciones de nutrición.

En cuanto a la inversión en servicios, se pretende brindar apoyo a la producción, asistencia técnica, acceso a herramientas y tecnología agrícolas. Se prevé, de igual manera, fomentar el emprendimiento rural. Uno de los objetivos es impulsar economías locales sostenibles y resilientes al cambio climático.

Los documentos enviados por el Ministerio de Hacienda apenas y tienen dos páginas; es decir, no desarrollan el contenido del proyecto; solamente se pide directamente al pleno legislativo que ratifique ambos empréstitos. No detalla montos o destinos específicos. Luego de ser ratificados por la Asamblea y publicados en el Diario Oficial, se podrá iniciar con la ejecución del proyecto estará diseñado para contribuir en áreas productivas, ingresos y nutrición de los territorios rurales.

Ambas iniciativas serán discutidas el lunes 8 de diciembre en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...