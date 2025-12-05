En lugar de tener puyabotones, tuviéramos robots en la Asamblea Legislativa: Marcela Villatoro

Compartir

Redacción Nacionales

@SamuelAmaya98

“¿Sabe qué sería un cambio realmente significativo? que en lugar de tener puyabotones tuviéramos aquí en la Asamblea Legislativa, robots. Sería más fácil”, comentó la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, sobre los supuestos ahorros que pretende el Gobierno al unificar las elecciones durante los próximos comicios.

Las declaraciones las brindó a medios de comunicación que le pidieron reacciones sobre el presupuesto de las elecciones 2027, que ascenderá a $180.7 millones, según lo proyectado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este presupuesto tendrá un incremento de $51 millones con respecto a las elecciones de 2024, que fueron de $129.3 millones.

A pesar de este incremento, el TSE celebró que tras las reformas a la Carta Magna para extender el periodo presidencial a 6 años y unir las elecciones presidenciales con las legislativas en 2027, el Estado se ahorraría aproximadamente $500 millones en 25 años. Este es el principal argumento del Gobierno, oficialismo y otras instituciones del Estado para que las elecciones presidenciales sean cada 6 años y se unan a las legislativas.

Sobre el tema, la diputada Marcela Villatoro de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), dijo que el tema final no es el ahorro, ya que incluso se pueden poner 100 años solo para hacer creer a la ciudadanía que está bien. Lo mismo hicieron cuando se aprobó la reducción de diputados y las alcaldías que el Estado ahorraría millones de dólares…

“Realmente será cierto de que el disminuir, por ejemplo, la cantidad de diputados y el disminuir las alcaldías ha sido realmente un ahorro efectivo para la población salvadoreña porque en el tema de las alcaldías ha sido un fracaso total esa reducción de alcaldes”, enfatizó Villatoro en referencia al abandono de las municipalidades en las comunidades y ejecución de proyectos y obras.

“Hay que preguntarse, ¿la población lo puede ver, si es cierto o no que esa reducción ha hecho un cambio significativo?, cuestionó la funcionaria. En ese sentido, Villatoro planteó que por ejemplo, “un cambio realmente significativo sería) que en lugar de tener puyabotones (diputados de Nuevas Ideas) tuviéramos aquí en la Asamblea Legislativa, robots. Sería más fácil comprar una sola cantidad de robots en vez de estarle pagando a estos diputados; pues si nos vamos a poner en esos ahorros, comencemos con ese tipo de ahorros”, puntualizó la legisladora.

