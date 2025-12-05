Estado pretende más control en los territorios con nueva ley de ADESCOS: RACDES

Redacción Nacionales

La directora ejecutiva de la Red Ambiental de Comunidades en El Salvador (RACDES), Zulma Larín, dijo que con la ley sobre los ADESCOS el Estado pretende tener más control de la gente en los territorios, saber sobre la tierra ociosa que hay en las municipalidades, y controlar la forma organizativa de las comunidades en sus territorios.

“La gente tiene que fortalecer su organización, la nueva ley de ADESCOS es parecida a la Ley de Agentes Extranjeros, deben iniciar un proceso de inscripción al CNR, pero con las ADESCOS es el control del territorio de cuantas tierras pueda manejar una asociación comunal o el control del agua en el territorio como mantos acuíferos”, explicó.

Larín no descarta un nuevo despojo de tierras ejidales y comunales, las pocas que han quedado en manos de las Alcaldías Municipales o la iglesia.

En los años 1881 y 1882 se dio el gran despojo de las tierras ejidales y comunales, a partir de leyes justamente para ello, lo que permitió grandes extensiones de tierra para la plantación del café, así lo plantea el Rafael Menjívar en el ensayo La Acumulación Originaria.

Larín que por medio de la RACDES han logrado que los grupos comunitario comprenden la dinámica de cuidar los medios de vida, y hasta proponer ordenanzas y políticas para proteger jurídicamente los bienes que tienen, generando así incidencia en los territorios.

Las comunidades aprenden, mediante dinámicas y discusión que es importante conocer el buen vivir sin dañar el ecosistema, por ello, es necesario procesos para que la organización comunitaria en función del cuido de los bienes y pueda perdurar, superando los defectos del ser humano y desarrollándose en su forma de vida, respetando siempre la cultura de cada lugar

Otra estrategia es la economía para la vida, se fortalece en los grupos para producir sus propios alimentos, para el consumo del grupo familiar, y hay excedentes de los productos, esto se destinan para comercializar, y se propone que la gente le ponga el valor a lo que comercializarán”, afirmó la directora ejecutiva de RACDES durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Larín ejemplificó que en Cuisnahuat se hace un mercado comunitario y son ellos mismos quienes se hacen publicidad, en este elemento entra la solidaridad entre los pobres, además, se combinan elementos que la misma gente va haciendo como bancos comunitarios o préstamos solidarios, son esfuerzos a nivel comunitario que contribuye a la dinámica de la autonomía económica de las mujeres y a dinamizar la economía en sus territorios.

“Desarrollar estos esfuerzos de visibilizar las mujeres en el territorio ha sido la experiencia más fuerte que hemos trabajado localmente, para que el Estado contribuya en la inversión de políticas más vinculantes en la realidad de las mujeres”, manifestó.

La pobreza extrema se está incrementando en El Salvador, dijo Larín. “Hace 15 días, en una comunidad no tenía nada para comer. He visto el rostro de una mujer, de hombre que ante situaciones de hambre ya no tienen ganas de vivir».

La directora ejecutiva de RACDES explicó que la pobreza multidimensional es una realidad, no se refiere solo a la necesidad del alimento, también incluye educación, pues las escuelas en la zona rural se están cerrando, además, hay muchos lugares donde conseguir agua es difícil.

En Berlín, Usulután, ha ayudado el proyecto de tener un tanque en su casa, el cual puede durar 15 días, ya que una pipa llega cada 15 días y la compra ronda los $15.

“La realidad de la pobreza multidimensional es también el cuido de la salud, el saneamiento del agua que en muchos cantones y caseríos de nuestros pueblos están contaminados con metales y los están consumiendo”, agregó.

