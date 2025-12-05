Definidos los grupos del Mundial 2026 con México vs Sudáfrica en el juego inaugural

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se definió este viernes, en un sorteo final en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. Por primera vez en la historia de los Mundiales, se repetirá un partido inaugural protagonizado por México vs Sudáfrica, igual que en 2010. El próximo gran hito en el camino hacia 2026 llegará cuando se revele el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial 2026 en directo en FIFA.com este sábado 6 de diciembre. Las sedes y los horarios de los 104 partidos se confirmarán en Washington D. C. Los 12 grupos a continuación se sortearon en un evento dirigido por el excapitán de Inglaterra, Rio Ferdinand, con la asistencia de figuras del deporte como Tom Brady, Wayne Gretzky, Aaron Judge y Shaquille O’Neal. Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez presentaron un espectáculo repleto de estrellas que comenzó con una actuación emocionante de Andrea Bocelli y en el que también participaron Robbie Williams, Nicole Scherzinger y Village People que entretuvieron al mundo.

Grupos

Grupo A: México, Sudáfrica, República de Corea y quién resulte del repechaje UEFA D: Dinamarca, República de Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa.

Grupo B: Canadá, quien resulte del repechaje UEFA A: Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza.

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y quien resulte del repechaje UEFA C: Türkiye, Rumania, Eslovaquia o Kosovo.

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.

Grupo F: Países Bajos, Japón, quien resulte del Repechaje UEFA B. Ucrania: Suecia, Polonia o Albania y Túnez.

Grupo G: Bélgica, Egipto, República Islámica de Irán y Nueva Zelanda.

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay.

Grupo I: Francia, Senegal, quien resulte del repechaje Internacional 2: Bolivia, Surinam o Iraq y Noruega.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania.

Grupo K: Portugal, quien resulte del repechaje Internacional 1: Jamaica, República Democrática del Congo o Nueva Caledonia, Uzbekistán y Colombia.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá.

Formato de competencia Los dos primeros equipos de cada sección y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los dos primeros equipos de cada sección y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Seis de los 48 equipos que participarán en la Copa Mundial de la FIFA 2026 aún no se han determinado, y no se conocerán hasta marzo de 2026.

Cuatro de ellos saldrán de las eliminatorias europeas de 16 equipos de la UEFA, que disputarán Albania, Bosnia y Herzegovina, Chequia, Dinamarca, Italia, Kosovo, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte, Polonia, República de Irlanda, Rumanía, Eslovaquia, Suecia, Turquía, Ucrania y Gales.

Las otras dos plazas se las disputarán seis equipos (Bolivia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) en el Torneo clasificatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

