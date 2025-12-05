45 CONVENCIÓN NACIONAL ORDINARIA DEL FMLN 2025. ¿Debe participar en las elecciones de 2027?

Compartir

Por: Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, Sociólogo, Profesor Universitario de la UES en la FMOtal. De San Miguel.

Este próximo domingo 7 de diciembre de 2025 el FMLN celebrará su 45 Convención Nacional Ordinaria para tratar diversos puntos (Establecimiento de Quorum, himno del partido, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior; informe del Consejo Nacional, a un año de gestión; seguimiento a las resoluciones del 2º Congreso del FMLN; reforma al estatuto en los artículos 37 y 64, para incorporar comités distritales; tema electoral-alianzas y coaliciones; resoluciones; entrega de reconocimiento a Yolocamba Ita; palabras de cierre del secretario general y el himno de la unidad). Sin embargo, el punto más fundamental es la participación del FMLN en las elecciones 2027- Alianzas y Coaliciones.

El tema electoral es fundamental en tanto es ahí donde se disputa el poder político del Estado y esta vez se elegirá presidente y vicepresidente de la república, diputaciones a la Asamblea Legislativa y miembros de consejos municipales por lo que tener claro con quienes hay que aliarse y coaligarse o no es importantísimo en esta coyuntura de transición de la democracia a la dictadura teniendo en cuenta que por ahora el actual régimen tiene una concentración de poder que es necesario desbaratar si se quiere retomar el rumbo de un país en el que se respete los derechos humanos, haya justicia social, mayor participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia en el uso de los fondos públicos, respeto a la Constitución de la república y al debido proceso, entre otras cosas.

Previo a la convención se han desarrollado asambleas departamentales en las que se ha discutido la conveniencia o no de participar en las elecciones del 2027 y al parecer en la mayoría de esas asambleas hay una opinión mayoritaria de los convencionistas que si hay que participar. Sin embargo, hay un grupo de convencionistas que piensan que no se debe participar en esas elecciones porque van amañadas por el régimen de Bukele para lograr una continuidad de reelección en la presidencia de la república y de esa forma seguir destruyendo al país en su proceso democrático asegurando la consolidación del régimen dictatorial. Desde luego, este mismo grupo de convencionistas piensa que si se debe participar en las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa y de miembros de Consejos Municipales concentrando la disputa en aquellos departamentos y municipios donde haya posibilidades reales de obtener victoria solos o en alianzas o coaligados con sectores y liderazgos honrados que quieren el cambio para recuperar la esencia del municipalismo y el debate legislativo para hacer leyes de beneficio el pueblo y al presidente de la república.

Se dice que las elecciones del 2027 a la presidencia de la república son amañadas porque se ha hecho una reforma constitucional violando la misma constitución para acortar el periodo a tres años cuando en realidad son cinco. Es decir, las elecciones presidenciales debieron hacerse en el 2029. Mientras tanto las elecciones de diputados y concejos municipales siempre se hacen cada tres años y estas si están en el marco de la ley, por lo tanto, aquí si tiene sentido participar y debería hacerse con una estrategia en la que las alianzas y coaliciones tengan un peso fundamental en la composición de las candidaturas y en el establecimiento de una campaña electoral que supere la idea de puyar botones o de entregar el patrimonio municipal al gobierno central como las fiestas patronales, la emisión de partidas de nacimiento, el control de los mercados municipales, la realización de obras municipales, entre otras cosas.

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para las elecciones de 2027 es que los partidos políticos no tendrán deuda política. Mientras tanto, el partido oficial tendrá todos los recursos del Estado y la institucionalidad del mismo para manipular el proceso electoral a su antojo y sobre todo, con una campaña dirigida desde el presidente y el gobierno usando el miedo como arma poderosa para lograr el voto popular y seguir en el poder con un plan malévolo que se vende como la panacea a la comunidad internacional y al pueblo dándole medicina amarga mientras los funcionarios de alto novel gubernamental se enriquecen sin límites ni leyes que los detengan.

Como lo dice su dirigencia actual, el frente desde cualquier trinchera de lucha debe trabajar para que “Los logros alcanzados por el FMLN, a través de los gobiernos locales, la representación en la Asamblea Legislativa y los gobiernos nacionales, en áreas como la educación, la salud, la garantía de los derechos de las mujeres y jóvenes, la defensa y respeto del medio ambiente, y la consolidación de la institucionalidad y la democracia, son conquistas significativas, transformadoras y reales, que lamentablemente quieren ser borradas por el régimen dictatorial, autoritario, neofascista y ultraderechista” (Morales, 2025).

Para lograr lo anterior, se necesita un FMLN tirado al territorio desde su dirección nacional hasta los comités de base y liderazgos locales que sin estar en la dirección del partido, actúen en el territorio hablando con la gente, escuchándola y orientándola sobre la realidad del país y los retrocesos de 6 años de gobierno de las malas ideas. Esto implica, ir al encuentro de la gente y estructurar un plan de acción que se corresponda con los intereses del pueblo. En definitiva, hay que luchar por recuperar la autonomía municipal y la capacidad de debate en la Asamblea Legislativa para que las leyes que se hagan respondan a los intereses populares.

Finalmente, la 45 convención nacional ordinaria del FMLN que se desarrollará en la Hacienda Santa Fé, cantón los horcones del distrito de San Francisco Javier, del municipio Usulután Oeste, debe pronunciarse sobre las atrocidades del imperio en países con gobiernos progresistas y revolucionarios, en especial sobre Venezuela y la injerencia Trump en el reciente proceso electoral de Honduras.

