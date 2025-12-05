Veinte años de paz, un pueblo de valientes III

Lucho Diverso
VII
Veinte años han pasado del encuentro fatigado
Vida consumida en el intento y el sustento
Entregados al quehacer del mundo cotidiano
Uno recuerda un sitio ensangrentado
Sobre las mismas piedras construidas
Imágenes perdidas te reclaman
Un canto apacible del hermano
La cruz que significa no olvido
No olvido los nombres
Acaso un signo un abrazo
Los rencores el silencio
Por esos lugares ya sin llamas
Son prados de vida con memorias
La historia nuestra: Viva, Viva, ¡VIVA!
VIII
De los pedazos del mosaico en catedral su dulce canto
Emergen viejos testigos de los años en posguerra
Fotos, videos, cerámica con rasguños ahora polvo
Ardiente sol de mediodía ahora escombro
Fragmentos de color himno al alba
Saludó su rostro el Bicentenario
Espejo cerámico testigo inofensivo
Luminoso fechador del calendario poético
Y fue diciembre su fin inesperado
Mientras la paz canta sus venturas
El año agoniza entre cinceles y taladros
“Armonía de mi pueblo”
Inocultable recuerdo
Inclaudicable… infinito
Debe estar conectado para enviar un comentario.