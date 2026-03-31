FMLN convoca a elecciones internas para definir candidaturas rumbo a 2027

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) informó sobre la convocatoria a sus elecciones internas para elegir a los candidatos a diputados, concejos municipales y presidente y vicepresidente de la República.

A través de un comunicado y una conferencia de prensa, el partido de izquierda señaló que conforme al Art. 37 de la Ley de Partidos Políticos, la normativa estatutaria y el calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Comisión Especial Electoral del FMLN, “convoca a toda la militancia registrada en el padrón de afiliados, a celebrar elecciones internas para elegir a sus diferentes candidaturas de elección popular”.

El FMLN señaló que el reglamento de elecciones internas, aprobado por el Consejo Nacional del Partido, establece los mecanismos y disposiciones generales para efectuar el proceso, por lo que a partir del día 18 de abril se iniciará el proceso de recepción de solicitudes de inscripción de los interesados para participar en los cargos de: Presidencia y Vicepresidencia de la República, diputadas y diputados propietarios con sus respectivos suplentes, de acuerdo al número de escaños que se eligen en cada departamento. Alcaldes o alcaldesas con sus respectivos síndicos y regidores, con base a la distribución establecida por la Asamblea Legislativa.

El partido habilitó un número telefónico y un correo para que los interesados puedan obtener mayor información. Los datos son: +503 6442- 5409 y el correo es: [email protected].

Quien hizo oficial el anuncio fue Silvia Cartagena, presidenta de la Comisión Especial Electoral a través de la conferencia de prensa que todos los lunes el FMLN realiza. El anuncio se hizo en presencia de una representante del Tribunal de Ética del FMLN.

El secretario general del FMLN, Manuel Flores, informó que aún no define una posible candidatura de su persona. Señaló que luego que la Comisión Especial Electoral anunciara la convocatoria a elecciones internas “cualquier afiliado y ciudadano puede optar a un cargo”. “La decisión que yo voy a tomar, la voy a tomar en su momento, bien reflexiva, tranquila, no tengo prisa, pero lo que sí, es que yo voy a dirigir la campaña del partido”, aseguró.

Flores se aferró a que él tiene el derecho “de candidatear para cualquier cargo”, incluso para ser concejal suplente, candidato a alcalde, candidato a diputado. En la elección de 2024, Flores se lanzó como candidato a presidente.

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