Mauricio Vilanova se inscribe en el PCN y buscará candidatura

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Mauricio Vilanova, ex alcalde de San José Guayabal, se incorpora al Partido de Concertación Nacional (PCN) y participará en las elecciones internas para buscar una candidatura.

La información fue dada a conocer por el mismo partido en sus redes sociales. “En el distrito de Cojutepeque, Cuscatlán, se incorporó oficialmente a las filas del PCN, el carismático ex alcalde de San José Guayabal, licenciado Mauricio Vilanova”, destacó el partido a través de sus redes sociales.

El anuncio fue hecho en el marco una reunión de organización con la Directiva Departamental de Cuscatlán, que fue presidida por el secretario general nacional, Manuel Alfonso Rodríguez, y el secretario nacional de organización, Manuel Orlando Cabrera Candray.

Bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Mauricio Vilanova gobernó por 22 años el entonces municipio de San José Guayabal; renunció en 2022 donde argumentó que su salida era por motivos personales.

El ex edil destacaba por los patrullajes armados como medida de seguridad para evitar el ingreso de las pandillas a San José Guayabal; situación que lo llevó a enfrentarse a amenazas de criminales. Ahora, buscará nuevamente una candidatura, pero no se especificó el cargo a optar.

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