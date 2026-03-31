Portaaviones USS George H.W. Bush se dirige a Medio Oriente acompañado de buques de guerra, dice WSJ

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WASHINGTON/Xinhua

El portaaviones clase Nimitz USS George H.W. Bush y sus buques de guerra acompañantes se dirigen a Medio Oriente, una medida que podría incrementar a tres el número de portaaviones estadounidenses en la región en un futuro cercano, dijeron funcionarios estadounidenses citados hoy por The Wall Street Journal.

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