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Portaaviones USS George H.W. Bush se dirige a Medio Oriente acompañado de buques de guerra, dice WSJ
Redacción Nacionales
31 marzo, 2026
Mundo, Portada
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WASHINGTON/Xinhua
El portaaviones clase Nimitz USS George H.W. Bush y sus buques de guerra acompañantes se dirigen a Medio Oriente, una medida que podría incrementar a tres el número de portaaviones estadounidenses en la región en un futuro cercano, dijeron funcionarios estadounidenses citados hoy por The Wall Street Journal.
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