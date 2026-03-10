FMLN se financiará con aportes del pueblo: Manuel Flores

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Ante las venideras elecciones internas y generales y la eliminación de la deuda política, Manuel Flores, secretario general del FMLN, dijo que el partido político será financiado por la misma población y por los afiliados.

Manuel Flores, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo en la conferencia de prensa de este lunes que si bien, el instituto político ha decido participar en todas las elecciones, será la Comisión Especial Electoral quien hará el llamado a las elecciones internas, por lo que, aún no hay fecha.

El 6 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral realizó la convocatoria de elecciones internas de los partidos políticos que participarán en las elecciones legislativas, presidenciales y municipales de 2027. Los institutos políticos tendrán hasta el 7 de abril para convocar a elecciones internas y hasta el 29 de julio para dejar en firme a sus candidatos.

Sobre el tema, Manuel Flores dijo que las fechas aún pueden cambiar, ya que la Asamblea Legislativa podrá modificar la legislación electoral, pues en 2023, Nuevas Ideas reformó el Código Electoral a fin de derogar el artículo 291-A. Ese artículo prohibía modificar las reglas de un proceso electoral un año antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de elección; por lo que, ahora, la Asamblea Legislativa puede hacer modificaciones incluso meses o semanas de elecciones.

“El Tribunal ya hizo el llamado a las elecciones internas, eso puede cambiar porque depende de lo que la Asamblea determine, recordemos la violación permanente a la constitución, a ellos no les importa”, enfatizó el dirigente político.

Flores señaló que han decidido participar en todas las elecciones, pero será la Comisión Especial Electoral quien hará el llamado a las elecciones internas. “Nuestro partido, a diferencia de otros, toma las decisiones propias y esas decisiones ya se tomaron, pero es el organismo correspondiente, la Comisión Especial Electoral, la que tiene que hablar de ese proceso, porque yo en este momento me convierto en un afiliado con posibilidades de participar o no en las elecciones, porque también ese va a ser mi decisión personal”, dijo Flores en conferencia de prensa este lunes.

Sobre el anuncio a las internas “todavía no determinamos una fecha, porque eso va a depender también de los cambios que pueda haber en el calendario electoral. Estamos listos para lo que sea, pero esperemos la conferencia de prensa del organismo respectivo”.

Es de contextualizar que las próximas elecciones internas y posterior generales se desarrollarán sin el financiamiento de la deuda política, mecanismo que la Asamblea Legislativa eliminó a inicios del año pasado. La deuda política, según argumentó el oficialismo en el momento, era que el dinero se “usaba de mala manera”.

El artículo 210 de la Constitución de la República decía que “el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia”.

Este sería la primera elección donde los partidos políticos no tendrán este financiamiento, sobre el tema, Manuel Flores enfatizó que el partido que representa “nunca” ha tenido dinero. “Siempre hemos acudido a la voluntad del afiliado, del militante, del amigo, porque tenemos muchos amigos en el mundo. Aquí estamos, no hemos cerrado un solo día”.

Flores señaló que el Frente “es el único partido organizado, definido, con ideología y con principios claros” y sobre la financiación, se hará con los aportes del pueblo; “con la población que está harta de este régimen, de este gobierno, de los diputados que han hecho leyes desfavorables siempre para el de a pie. Entonces, la pregunta que hay en el ambiente, es ¿cómo van a ser Nuevas Ideas para financiar su campaña?”

El dirigente de izquierda señaló que Nuevas Ideas “están en crisis, que incluso pueden suspender las internas para no caer en una situación grave que ya la tienen”.

Flores sostuvo que internamente, Nuevas Ideas “tiene un problema grave, están mandando gente de un departamento para otro para candidatear de alcalde o alcaldesa. tienen una crisis interna de liderazgo”.

“No sé cómo van a ser (NI) sin deuda política. Lo que la gente opina es que no necesitan deuda política porque van a hacer uso de los recursos del Estado. Ellos van a las escuelas a hacer campañas políticas y nadie les dice nada. Ellos se montan en los eventos de gobierno, el partido Nuevas Ideas hacen lo que quieren”, finalizó Manuel Flores.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...