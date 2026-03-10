COFOA finaliza labores tras presiones del Gobierno

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Las Comunidades de Fe Organizadas (COFOA) han concluido sus labores en El Salvador, luego que el Gobierno se lo recomendara a la iglesia católica, así lo dio a conocer en un comunicado.

Es de recordar que, en junio de 2008, en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, nació una iniciativa orientada a formar líderes comunitarios desde la fe.

Solo durante 2025 se formaron a más de 1,400 líderes comunitarios, quienes, organizados en 128 comités de organización local y a través de su liderazgo y gestión ante diversas instituciones del Estado, impulsaron soluciones para necesidades comunitarias como la construcción de puentes, mejoras de calles, sistemas de agua potable y otros proyectos que, en conjunto, representan inversiones cercanas a los $450,000.

COFOA ha presentado diversas iniciativas en la Asamblea Legislativa relacionadas a la legalidad de propiedad y escrituras de las familias en ciertos sectores del país; al acceso a educación en comunidades vulnerables y ha pedido públicamente la reparación de calles y ejecución de obras en comunidades.

La organización destacó que los avances en la formación de líderes comunitarios y en iniciativas de desarrollo han sido posibles gracias al compromiso de las comunidades y la colaboración con actores públicos, sociales y religiosos, incluyendo obispos, líderes de distintas denominaciones, organizaciones profesionales e instituciones locales; además, reconoció la apertura de varias alcaldías para trabajar en conjunto y agradeció a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente Nayib Bukele por la coordinación que permitió avanzar en la legalización de lotificaciones, beneficiando con esperanza a más de 350,000 familias sin escrituras de propiedad.

“COFOA como Centro de Servicio de la Diócesis de Zacatecoluca concluye una etapa en El Salvador por recomendación del Gobierno a la Iglesia Católica. Sin embargo, el proceso de organización comunitaria no termina aquí”, informó.

Es decir, el Gobierno de Nayib Bukele presionó a la iglesia para que COFOA cierre sus labores en las comunidades. Al Gobierno le incomoda el trabajo de las organizaciones y por ello creó la Ley de Agentes Extranjeros para imponer impuestos del 30% a las donaciones que reciban para ahogarlas y cerrar operaciones, tal y como han hecho docenas de organizaciones.

Sobre el futuro de COFOA, más que una estructura administrativa, “ha sido y seguirá siendo” un movimiento de fe que pertenece a las comunidades y continuarán con la construcción de comunidades más justas, resilientes y con mayores oportunidades.

