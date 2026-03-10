Página de inicio » Nacionales » COFOA finaliza labores tras presiones del Gobierno

COFOA finaliza labores tras presiones del Gobierno

Las Comunidades de Fe Organizadas (COFOA) han concluido sus labores en El Salvador, luego que el Gobierno se lo recomendara a la iglesia católica, así lo dio a conocer en un comunicado.

Es de recordar que, en junio de 2008, en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres de Zacatecoluca, nació una iniciativa orientada a formar líderes comunitarios desde la fe.

Solo durante 2025 se formaron a más de 1,400 líderes comunitarios, quienes, organizados en 128 comités de organización local y a través de su liderazgo y gestión ante diversas instituciones del Estado, impulsaron soluciones para necesidades comunitarias como la construcción de puentes, mejoras de calles, sistemas de agua potable y otros proyectos que, en conjunto, representan inversiones cercanas a los $450,000.

COFOA ha presentado diversas iniciativas en la Asamblea Legislativa relacionadas a la legalidad de propiedad y escrituras de las familias en ciertos sectores del país; al acceso a educación en comunidades vulnerables y ha pedido públicamente la reparación de calles y ejecución de obras en comunidades.

La organización destacó que los avances en la formación de líderes comunitarios y en iniciativas de desarrollo han sido posibles gracias al compromiso de las comunidades y la colaboración con actores públicos, sociales y religiosos, incluyendo obispos, líderes de distintas denominaciones, organizaciones profesionales e instituciones locales; además, reconoció la apertura de varias alcaldías para trabajar en conjunto y agradeció a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y al presidente Nayib Bukele por la coordinación que permitió avanzar en la legalización de lotificaciones, beneficiando con esperanza a más de 350,000 familias sin escrituras de propiedad.

“COFOA como Centro de Servicio de la Diócesis de Zacatecoluca concluye una etapa en El Salvador por recomendación del Gobierno a la Iglesia Católica. Sin embargo, el proceso de organización comunitaria no termina aquí”, informó.

Es decir, el Gobierno de Nayib Bukele presionó a la iglesia para que COFOA cierre sus labores en las comunidades. Al Gobierno le incomoda el trabajo de las organizaciones y por ello creó la Ley de Agentes Extranjeros para imponer impuestos del 30% a las donaciones que reciban para ahogarlas y cerrar operaciones, tal y como han hecho docenas de organizaciones.

Sobre el futuro de COFOA, más que una estructura administrativa, “ha sido y seguirá siendo” un movimiento de fe que pertenece a las comunidades y continuarán con la construcción de comunidades más justas, resilientes y con mayores oportunidades.

