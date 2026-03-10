Manuel Flores reitera que Comisión Especial Electoral anunciará fecha para internas

Compartir

Manuel Flores, secretario general del Frente Frarabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo este lunes que aún no hay fecha para las internas del partido; será la Comisión Especial Electoral la que brindará una conferencia de prensa en su momento para informar sobre el tema.

El 6 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral realizó la convocatoria de elecciones internas de los partidos políticos que participarán en las elecciones legislativas, presidenciales y municipales de 2027.

Los institutos políticos tendrán hasta el 7 de abril para convocar a elecciones internas y hasta el 29 de julio para dejar en firme a sus candidatos.

“El Tribunal ya hizo el llamado a las elecciones internas, eso puede cambiar porque depende de lo que la Asamblea determine, recordemos la violación permanente a la constitución, a ellos no les importa”, enfatizó el Manuel Flores, secretario general del partido de izquierda, en conferencia de prensa de este lunes.

Flores señaló que el partido ha decidido participar en todas las elecciones, pero será la Comisión Especial Electoral quien hará el llamado a las elecciones internas. “Yo en este momento me convierto en un afiliado con posibilidades de participar o no en las elecciones, porque también esa va a ser mi decisión personal”, dijo.

