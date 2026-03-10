Página de inicio » Nacionales » Manuel Flores reitera que Comisión Especial Electoral anunciará fecha para internas
Manuel Flores, secretario general del FMLN

Manuel Flores reitera que Comisión Especial Electoral anunciará fecha para internas

Redacción Nacionales 10 marzo, 2026 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Manuel Flores reitera que Comisión Especial Electoral anunciará fecha para internas 194 Vistas

Compartir
        

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del Frente Frarabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo este lunes que aún no hay fecha para las internas del partido; será la Comisión Especial Electoral la que brindará una conferencia de prensa en su momento para informar sobre el tema.

El 6 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral realizó la convocatoria de elecciones internas de los partidos políticos que participarán en las elecciones legislativas, presidenciales y municipales de 2027.

Los institutos políticos tendrán hasta el 7 de abril para convocar a elecciones internas y hasta el 29 de julio para dejar en firme a sus candidatos.

“El Tribunal ya hizo el llamado a las elecciones internas, eso puede cambiar porque depende de lo que la Asamblea determine, recordemos la violación permanente a la constitución, a ellos no les importa”, enfatizó el Manuel Flores, secretario general del partido de izquierda, en conferencia de prensa de este lunes.

Flores señaló que el partido ha decidido participar en todas las elecciones, pero será la Comisión Especial Electoral quien hará el llamado a las elecciones internas. “Yo en este momento me convierto en un afiliado con posibilidades de participar o no en las elecciones, porque también esa va a ser mi decisión personal”, dijo.

Ver también

110 salvadoreños poseen riqueza por $9,723 millones; FUDECEN propone impuesto a su patrimonio

Compartir        Redacción Nacionales @DiarioCoLatino El economista Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de …

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.