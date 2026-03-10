PRO-VIDA llama a erradicar la violencia contra la mujer

Compartir

Saúl Méndez

Colaborador

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA reiteró su llamado a erradicar la violencia de género y a fortalecer las acciones que garanticen la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres.

La organización destacó que el 8M representa la lucha histórica de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento pleno de sus derechos, así como por su desarrollo integral en todos los ámbitos de la sociedad.

PRO-VIDA señaló que, a través de su Programa Institucional Mujer, Género y Desarrollo, ha logrado impulsar diversas acciones en comunidades empobrecidas del país que han permitido el empoderamiento femenino, la defensa de los derechos de las mujeres, el fortalecimiento de su autonomía económica y el acceso a cuidados de salud.

Además, la institución resaltó el importante papel de las mujeres organizadas como agentes de cambio dentro de sus comunidades, capaces de transformar realidades y promover soluciones frente a desafíos como la desigualdad social y el cambio climático.

“Una mujer organizada es una mujer empoderada, capaz de convertirse en semilla de esperanza para su comunidad”, destacó la organización.

No obstante, PROVIDA señaló que pese a los avances alcanzados en materia de igualdad de género aún persisten importantes desafíos, entre ellos la violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a recursos y oportunidades, problemáticas que continúan afectando a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

Ante esta situación, la organización hizo un llamado a los gobiernos, instituciones y a la sociedad en general a trabajar de forma conjunta para erradicar la violencia contra las mujeres y promover condiciones de igualdad.

Asimismo, reafirmó su compromiso de continuar acompañando a mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad mediante programas de apoyo comunitario, así como iniciativas que fomenten la educación, la conciencia social y el respeto a los derechos de las mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer, PRO-VIDA reiteró que la construcción de un futuro más justo y equitativo requiere del esfuerzo conjunto de toda la sociedad.

PROVIDA mantiene su compromiso de apoyar a las mujeres organizadas durante el 2026

En este 8M, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA recordó el trabajo realizado durante lo que va de 2026 junto a mujeres de diferentes municipios del país, acciones que han permitido fortalecer la organización comunitaria.

Entre estas iniciativas destacan los proyectos de agroecología con mujeres, en los que se desarrollan jornadas formativas sobre prácticas agroecológicas adaptadas al cambio climático, dirigidas a mujeres productoras.

Durante estas jornadas se abordan temas como la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la importancia de contar con alimentos nutritivos y las diferencias con otros enfoques de producción agrícola.

Asimismo, se explican aspectos relacionados con la clasificación de semillas y la identificación de insectos que afectan el desarrollo de las plantas. También se brinda información sobre el control biológico, conocimientos que permiten a las mujeres productoras fortalecer sus capacidades y avanzar hacia una mayor autonomía.

Como parte de estas acciones también se realizan intercambios de semillas y material vegetativo, actividades que son posibles gracias al apoyo de Solidaridad Internacional–Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, destacó PRO-VIDA.

Aunado a estas iniciativas, y como parte del proyecto “Promoviendo los Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y el Empoderamiento de las Mujeres Rurales de San Esteban Catarina y Suchitoto”, se realizó la entrega de insumos y herramientas destinados a la implementación de huertos agroecológicos como estrategia de medios de vida.

Esta actividad se desarrolló en coordinación con la Asociación de Mujeres AMUSEC, del distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte.

“Nuestro compromiso es apoyar a las mujeres”, enfatizó PRO-VIDA.

La organización también informó que, como parte del acompañamiento a organizaciones comunitarias, participó en una reunión con la Asociación de Mujeres de Guarjila, Chalatenango (ASMUSEG), donde se elaboró el Plan Operativo Anual 2026, el cual permitirá fortalecer el trabajo comunitario que desarrolla la organización.

Durante el encuentro también se coordinó la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la agenda de actividades a desarrollar.

Asimismo, en una reunión con la Asociación de Mujeres ASMUDNEJ de Nejapa, se agradeció el apoyo brindado para la realización de una rifa de un horno a beneficio de la Clínica Médica de PRO-VIDA en Nejapa, al norte de San Salvador.

La organización también expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron comprando números para la rifa, la cual se realizó el 27 de febrero de 2026 y fue transmitida en vivo para garantizar la transparencia del proceso.

Para contribuir al fortalecimiento de capacidades, la autonomía y el poder de decisión de las mujeres en estructuras comunitarias, también se desarrolló la primera jornada del proceso formativo sobre derechos y liderazgo en Tenango, Suchitoto, Cuscatlán.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo del Colectivo El Salvador–Elkartasuna, con financiamiento del Gobierno de Navarra y otras aportaciones públicas, en coordinación con la Coordinadora de ONGD de Navarra.

Finalmente, la asociación destacó el rol de las mujeres que han contribuido a mantener vivo el idioma náhuat a través de las Cuna Nawat de Santo Domingo de Guzmán, Santa Catarina Masahuat y Nahuizalco.

Las participantes de estas iniciativas también conmemoraron el Día Internacional de la Lengua Náhuat, celebrado el 21 de febrero. Desde estos espacios se impulsa la revitalización del idioma náhuat, promoviendo su aprendizaje entre la niñez y con mujeres liderando este proceso de revitalización.

