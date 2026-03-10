Dan último adiós a mujer hallada asesinada en Santa Ana tras ser reportada como desaparecida

Compartir

María Lorena Velasco Quinteros, de 39 años, fue encontrada sin vida en Santa Ana el pasado sábado 7 de marzo luego de haber sido reportada como desaparecida tras salir rumbo a su trabajo.

De acuerdo con los reportes, la mujer fue vista por última vez caminando sobre la carretera Panamericana, en la zona del cantón San Juan Buenavista, caserío Las Canoas, entre Santa Ana y El Congo. Según el esposo, María Lorena había salido con destino a Santa Ana Centro, donde laboraba, pero nunca llegó a su lugar de trabajo.

Tras su desaparición el viernes 6 de marzo, familiares y conocidos iniciaron su búsqueda, luego de que su teléfono celular fuera encontrado en la zona.

El cuerpo fue localizado posteriormente en un cafetal cercano, cubierto con hojas de huerta. De acuerdo con información preliminar, presentaba señales de violencia y posibles indicios de agresión sexual.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó el hallazgo e informó que ha iniciado las investigaciones para identificar y capturar al responsable o responsables del crimen, sin embargo, pese a los indicios de presunta agresión sexual, no catalogó el caso como feminicidio. Hasta el momento, Medicina Legal no ha dado a conocer los resultados de la autopsia.

María Lorena Velasco Quinteros era originaria del caserío El Tizate, cantón Copinolapa, distrito de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. Sus restos fueron velados la noche del 8 de marzo en la vivienda de su familia en esa comunidad. Posteriormente se dió el último adiós y la misa de cuerpo presente el día 9 de marzo en el cementerio Llano de La Cruz.

El desaparecimiento y asesinato de Lorena Velasco se da en los momentos que en El Salavador y a escala mundial se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

Durante la marcha realiza por varios centenares de mujeres, uno de las denuncias fue justamente los asesinatos de las mujeres, la mayoría calzados como femenicidios.

«Nos preocupa todo lo que está sucediendo en el país en materia de garantía de los derechos de la mujer (…) los retrocesos en materia de derechos para vivir una vida libre de violencia y la negativa de las autoridades de garantizar estos derechos», dijo a a la presna internacional la feminista Mariana Moisa.

Durante el año 2025 en El Salvador fueron cometidos 25 asesinatos de mujeres, y aunque las autoridades no los calificaron de feminicidios, las organizaciones de mujeres así lo registran.

La agencia de noticias Prensa Latina reportó este lunes que “Una semana de febrero terminó con al menos cinco feminicidios lo que desató la alarma entre la población y las autoridades. No era para menos, El Salvador durante años se mantuvo entre las naciones punteras en ese nefasto y bochornoso renglón delictivo”.

Datos del Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa) indicaron que 64 mujeres murieron asesinadas en el 2022, 51.5 por ciento menos que en el 2021 cuando hubo 132 casos.

Hace unos años en El Salvador había muertes diarias de mujeres asesinadas por sus esposos o personas cercanas, incluso se llegó a considerar una epidemia, ya que en 2016 y 2017 se registraron tasas de 16 y 12 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, desde 2019, la violencia homicida contra féminas comenzó a disminuir y las autoridades lograron enjuiciar esos casos, capturar a los agresores y condenarlos a penas máximas.

El gobierno atribuye esos resultados a estrategias de seguridad implementadas bajo el Plan Control Territorial (PCT) que influyó en una disminución de delitos de manera significativa.

Para arreciar el combate a los abusos contra las mujeres, la Asamblea Nacional de El Salvador aprobó el 21 de febrero una reforma a la ley para eliminar la prescripción del delito de feminicidio, un paso más en el largo camino que deben aun recorrer las féminas en este país, para la desaparición de ese flagelo.

Para las diputadas de oposición Marcela Villacorta y Claudia Ortiz, el Estado debe hacer más por la seguridad de las mujeres, por eso, incluso, criticaron un pronunciamiento público del legislativo.

