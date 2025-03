¿DESARROLLO DE HABILIDADES MARCIALES DE PARTE DE LAS FÉMINAS PARA RESOLVER EL TEMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?

Luis Arnoldo Colato Hernánndez

Educador

Increíblemente es la solución propuesta por el comisionado presidencial de DDHH el pasado jueves 20, de cara a la violencia de género y sin referir el papel de la educación y la legislación para prevenirla.

Ésta, hay que destacar a pesar de lo afirmado por este personaje, no es solamente física, pues conforma un amplio abanico que incluye además de ésta, la verbal y psicológica, la social, la económica, en fin, de acuerdo a la legislación, hasta 16 diferentes tipos de violencia.

Por otro lado, al ejercicio físico que a diario debemos practicar por elemental atención preventiva de nuestra salud, es siempre saludable añadir la práctica regular del sistema de defensa personal con el que nos sintamos cómodos, sencillamente porque así contribuimos con nuestra salud.

No debe en ningún caso estar esta práctica dirigida a apalear a quien se nos cruce en el camino, o nos dedique alguna mirada que nos incomode, porque la resolución de diferendos entre personas que no puedan ser resueltos conversando, asumiendo compromisos, ¡compete al sistema legal!

Es decir, será el sistema legal el responsable de resolver cuando no podamos nosotros.

Es decir; esa solución propuesta nada menos que por el comisionado presidencial de DDHH se corresponde con la visión cavernaria y retrógrada del fascismo, de quién no ha realizado un abordaje objetivo y responsable de la problemática que abordamos, del funcionario que admite que el sistema legal de nuestro país es un elefante blanco, que el sistema educativo no realiza un abordaje preventivo del mismo, destacando de paso que ambos responden solo a los intereses del caudillo que nos mal gobierna, sin apostar por la cultura de paz que debería construir, porque representa precisamente a la violencia estructural que la promueve, agravando la situación cada vez que habla porque solo puede expresarse violentamente, y porque finalmente, el rol que desempeña es político, y no puede hacer nada más que aparentar.

Porque el problema de violencia de género, que es practicada por ambos géneros, se corresponde con variables que van más allá de la violencia en sí, pues es estructural, teniendo que ver entre otros con la cultura y la idiosincrasia, la educación y la legislación, con la plutocracia vigente, la impunidad y la corrupción, etcétera, es decir, es multicausal y sintomática, y no ha habido históricamente, más esfuerzo que el de guardar el papel de las apariencias, como el caso que nos ocupa, donde para colmo alguna vez, el funcionario a cargo de mantener la pantomima, tiene un desliz como el de arriba, que desnuda crudamente la problemática.

Sin duda en casa del señor comisionado, su señora esposa y sus hijas están debidamente aleccionadas, sabedoras que la ley no las ampara, dominando además de boxeo, jiujitsu y mma, la desviada, cruda idea de que solo la violencia resolverá a su favor.

Pues de acuerdo a lo aseverado por el estimado comisionado, son y serán víctimas de violencia. Siempre

