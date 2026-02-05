Ministra de Educación pide a Asamblea crear un instituto especializado de formación para la FGR

La ministra de Educación, Karla Trigueros, solicitó a la Asamblea Legislativa la creación de un Instituto de Educación Superior adscrito a la Fiscalía General de la República, destinado a la formación especializada en áreas como ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal y administración de justicia.

La entidad sería una institución pública de educación superior especializada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y académica, patrimonio propio y duración indefinida, adscrita a la Fiscalía General de la República.

Según el proyecto, la Fiscalía “requiere de la formación continua, especializada y de excelencia de su talento humano, garantizando que los profesionales que la integran, cuenten con las más altas competencias técnicas, académicas y éticas para el ejercicio de sus funciones”.

El decreto puntualiza que la pluralidad de los fenómenos delictivos, la evolución constante de las ciencias forenses, criminalísticas y jurídicas, así como las exigencias de un sistema de justicia moderno, eficiente y transparente, “demandan la creación de una institución educativa especializada que responda a las necesidades de formación, capacitación, investigación e innovación en las materias propias de la labor Fiscal”.

El Gobierno pide la ley porque “resulta indispensable” crear una institución educativa de nivel superior que permita formar, capacitar y especializar a profesionales en las áreas de las ciencias jurídicas, criminalísticas, criminología, ciencias forenses, investigación criminal, administración de justicia y disciplinas afines, con el objetivo de contribuir “al desarrollo científico, tecnológico y humanístico del sistema de justicia nacional”.

El Instituto tendrá como misión formar y especializar a profesionales mediante programas que abarcan desde la capacitación inicial hasta posgrados como maestrías y doctorados. Además, impulsará la investigación científica y aplicada, la publicación de obras académicas y la innovación tecnológica; certificará competencias profesionales; promoverá valores como ética, transparencia e integridad; y desarrollará programas de actualización y educación continua para fiscales, peritos, técnicos y demás personal de la Fiscalía General de la República.

La pieza fue enviada al estudio de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia la cual, tiene previsto sesionar el martes 10 de febrero a las 10 de la mañana.

Es de señalara que esas carreras las ofrecen las universidades, a través de las facultades de Derecho. La Universidad de El Salvador, la única universidad pública ha sido la principal.

