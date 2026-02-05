Inter FA tropieza y comparte liderato con Firpo 

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

Los toros de Luis Ángel Firpo volvieron a la cima de la tabla del Clausura 2026, luego del 3-1 en calidad de visitante que le propinaron a Cacahuatique. Mientras que, el Inter FA no pudo salir del empate sin goles contra Platense para mantener el título como único líder del torneo.

El Firpo consiguió los tres puntos en San Miguel al sentenciar el resultado con el 3 a 1 que le propinó a los cafeteros, resultado con el cual los de Usulután volvieron a la cima de la tabla, ante el empate sin goles que consiguió el Inter contra los gallos, lo que dejó a los equipos con la misma cantidad de puntos hasta la fecha.

Por otra parte, los tigrillos de FAS tampoco pudieron salir del empate por la mínima ante Municipal Limeño y repartieron puntos para sentenciar la tercera posición de la tabla.

En Morazán, Águila sumó de a tres a costa del Fuerte San Francisco, en un partido que dejó el marcador 3-2 a favor de los emplumados que traían racha negativa de la jornada anterior tras la derrota que le propinó FAS.

Alianza por su parte, sumó la segunda victoria en el Clausura, al vencer 2-1 a Isidro Metapán como local en el Cuscatlán y Hércules sumó el primer triunfo al vencer 2-1 a Zacatecoluca como visitante.